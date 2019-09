Baarloopfeesten aan Domein Kloosterhof Anthony Statius

18 september 2019

16u26 2 Dentergem Domein Kloosterhof in Wakken organiseert op zondag 22 september de jaarlijkse Baarloopfeesten. Na de succesvolle samenwerking vorig jaar met de D-OE-MA-WA doet Kloosterhof het dit jaar alleen. Er staan drie themawandelingen op het programma.

“De eerste themawandeling is een historische wandeling van twee kilometer”, zegt coördinator Veerle Holsbeke. “Onze gidsen Jules Desmet en Tony Carlier nemen jullie mee door de rijke geschiedenis van Wakken. Deze wandeling start om 14 of 15 uur. Daarnaast is er een natuurwandeling waarbij gidsen Jeroen Vullers, Johan Meersman en Hans Vansteenbrugge op pad gaan door de leefwereld van de steenuilen. De afstand bedraagt zeven kilometer en starten doen we om 13.30 of 14.45 uur. Ten slotte is er een kunstwandeling langs werken van minstens vijftig verschillende kunstenaars. Dit start om 14.30 of 15.30 uur. Daarnaast verzorgt KSA Wakken vanaf 13.30 uur een kids-only-zone voor kinderen vanaf 4 jaar en verder zullen verenigingen hun activiteiten voorstellen en workshops organiseren. In de namiddag zijn er streekbieren en pannenkoeken verkrijgbaar. Na het succes van vorig jaar zal ook dit jaar de Kloosterhofburger weer beschikbaar zijn”, besluit Veerle.

Inschrijvingen en meer info via kloosterhof@gvo.be.