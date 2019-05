Aziaten vallen voor bieren De Bie: Brouwerij breidt uit van een half miljoen naar drie miljoen flesjes per jaar Valentijn Dumoulein

23 mei 2019

14u54

Bron: Valentijn Dumoulein 10 Dentergem Aziaten worden steeds wilder van westerse streekbieren en daar plukt brouwerij De Bie de vruchten van. Hun buitenlandse bestellingen zijn nu al goed voor de helft van de omzet, maar ook de productie moet mee. Eind vorig jaar kwamen er al vijf brouwketels bij en straks volgen er nog eens vier.

Brouwerij De Bie is destijds uit de startblokken geschoten in de hoppetuinen van Watou, maar bevindt zich sinds 2011 in Hof Ter Linden in Wakken. Nicolas T’Joen en zijn vader Jos leiden er alles in goede banen en runnen er ook nog eens een ambachtelijke slagerij. Ze zijn bekend voor biertjes als Zatte Bie, Dubbel Bie of Hellekapelle. Ze hebben veertien bieren in hun gamma, waarvan er enkele de voorbije jaren al medailles op internationale beurzen behaald hebben. Dat heeft dan weer de deuren naar de buitenlandse markt geopend.

Cherry, Passion en Peachy Bie

“Vooral in Azië nemen we een hoge vlucht”, glundert Nicolas. “We hebben al langer voet aan grond in China. Het ambachtelijk aspect van onze brouwerij spreekt hen aan. Daarna volgde Singapore en sinds kort heb ik contacten met distributeurs in Thailand, Vietnam en de Filipijnen om onze bieren ook daar te verdelen. Door hun toegenomen interesse hebben we vorig jaar speciaal voor Azië de nieuwe fruitbieren Cherry Bie, Passion Bie en Peachy Bie op de markt gebracht.”

Nieuwe brouwtanks

Momenteel exporteert De Bie al de helft van zijn productie naar het buitenland. Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, moet de brouwerij nu wel uitbreiden. “Nu moeten klanten soms een maand op hun bier wachten en dat vind ik te lang”, geeft Nicolas toe. “Daarom heb ik eind vorig jaar al geïnvesteerd in vijf nieuwe brouwtanks van zestig hectoliter. De drie oude tanks van dertig hectoliter behoud ik natuurlijk ook. Ik wilde de productie opdrijven van een half miljoen naar een miljoen flesjes per jaar. Het gaat echter zo vlug dat ik al heb moeten bijsturen. Straks komen er nog eens vier extra brouwtanks bij en hoop ik tegen het einde van het jaar drie miljoen flesjes van de band te kunnen laten rollen. Aan deze installatie hangt een prijskaartje van 750.000 euro, maar dat heb ik er voor over.”

Klanten moesten een maand op hun bier wacht en en dat vond ik te lang. Daarom heb ik eind vorig jaar al geïnvesteerd in vijf nieuwe brouwtanks en er komen er straks nog eens vier bij Nicolas T’Joen

Vaten

Dat de internationale biermarkt heel wat potentieel heeft, mag duidelijk zijn. Toch wil Nicolas ook ons land niet verwaarlozen. “België blijft onze thuismarkt en we willen er uiteraard ook actief blijven. Alleen is de concurrentie in eigen streek veel groter, vooral omdat steeds meer mensen hun eigen bier willen brouwen. Met wisselend resultaat echter en dat doet de markt geen goed. Bovendien valt het op dat jongeren niet vaak meer op café gaan, maar liever thuis samenkomen en daar iets drinken. We moeten daar als sector leren mee omgaan. Zo denk ik er over om mijn bieren ook in vaten van twintig liter te verdelen”, besluit T’Joen.

Meer info op www.brouwerijdebie.be.