Automobilist verrast door wegrijdende bestelwagen: aanzienlijke schade VHS

24 januari 2020

21u35 3

Langs de Meulebekesteenweg in Dentergem gebeurde vrijdagavond rond 17 uur een ernstig ongeval. Een automobilist werd er verrast door een zwarte bestelwagen die wegreed van de parking van de fruit- en groentewinkel Debrabandere. Daardoor kwam het tot een botsing tussen een Audi Q7 en een Peugeot. Niemand raakte gewond maar de schade was wel aanzienlijk. De bestuurder van de zwarte bestelwagen reed door, het is niet zeker of hij/zij gemerkt heeft wat zich heeft afgespeeld. De brandweer moest ter plaatse komen om de rijweg weer proper te maken. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op de Meulebekesteenweg. Dat was eerder deze week ook al het geval toen daar iets verderop ’s middags een tankwagen van de weg raakte en in de gracht terechtkwam.