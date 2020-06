Asfalteringswerken in Statiestraat tussen Aarsele en Dentergem Anthony Statius

16 juni 2020

12u14 0 Dentergem Het Agentschap Wegen en Verkeer is maandag gestart met asfalteringswerken op de Statiestraat. Het gaat over de verbinding tussen de spoorweg in Aarsele en Dentergem-centrum.

De gewestweg Statiestraat wordt de komende dagen vernieuwd. Maandag en vandaag wordt de bovenste asfaltlaag verwijderd en in deze fase is plaatselijk verkeer nog mogelijk. Woensdag wordt een nieuwe laag asfalt aangebracht en dan is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Donderdag en vrijdag worden er nog wegmarkeringen geplaatst. Er wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele asverschuivingen te creëren in de dorpskern van Dentergem. Dit doet men om snelheidsduivels af te remmen.

De omleiding voor de voertuigen is via de gewestwegen, namelijk de Deinsesteenweg, Zuiderring, Wakkensesteenweg en de Meulebekesteenweg. Voor de fietsers wordt een plaatselijke omleiding voorzien via de via Appelstraat, Pontbrouckstraat en Meulebekesteenweg.