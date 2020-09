76-jarige fietser komt onder aanhangwagen terecht en sterft Alexander Haezebrouck

16 september 2020

19u49 0 Dentergem Een 76-jarige fietser uit Dentergem is woensdagavond omstreeks 18 uur om het leven gekomen bij een ongeval. De oudere man kwam in de Markegemsesteenweg onder een bestelwagen met oplegger terecht. Hij overleed ter plaatse.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De bestelwagen reed in de Markegemsesteenweg in de richting van Markegem toen het ter hoogte van tankstation Vermeeren plots fout liep. De 76-jarige Jozef V. kwam met zijn fiets onder de bestelwagen met oplegger terecht. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Ze probeerden de man nog te reanimeren maar al snel werd duidelijk dat voor de man alle hulp te laat kwam. Hij overleed ter plaatse. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van het tragische ongeval te bestuderen. Door het ongeval was de Markegemsesteenweg urenlang afgesloten voor het verkeer.