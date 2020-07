10-daagse van Dentergem als remedie tegen verveling Anthony Statius

16 juli 2020

13u22 2 Dentergem Om de verveling tijdens de zomervakantie tegen te gaan, organiseert de gemeente de 10-daagse van Dentergem. Er werd een route uitgestippeld waarbij iedereen Dentergem en haar deelgemeenten op een andere manier kan ontdekken.

Naast het straatmuseum, waarbij inwoners worden warm gemaakt om in juli en augustus kunstwerken in het straatbeeld te tonen, pakt de gemeente uit met een extra initiatief, namelijk de 10-daagse van Dentergem. “Tien dagen lang kun je in Dentergem een uitgestippelde route van 24 kilometer afleggen, met onderweg verschillende bezienswaardigheden en horecazaken”, legt Heleen Vullers van de cultuurdienst uit. “Je kunt de tocht afleggen met de fiets of met een toeristisch treintje. Langs de route zijn een aantal stopplaatsen waar je even kunt uitrusten of rondwandelen en iets kunt eten en drinken. We voorzien ook de mogelijkheid om te lunchen in een van de deelnemende restaurants of een picknickmand te bestellen om onderweg te nuttigen.”

De stopplaatsen op het parcours zijn de Deveneynshoeve, de Koestal, Hoppebietjes, de Goethalsmolen en de Baliekouter. De deelnemende restaurants zijn La Perla (Dentergem), de Mandelvijver (Wakken), ’t Garnituurke (Wakken), ’t Kasteelke (Wakken) en ’t Pleintje (Oeselgem).

Inschrijven voor de 10-daagse van Dentergem kan nog tot en met 5 augustus via deze link of tot 26 juli in het gemeentehuis, of van 27 juli tot 5 augustus in de sporthal. De plaatsen zijn beperkt en de inschrijving is pas definitief na betaling.