‘t Bourgondisch Kruis na drie maanden terug dicht Anthony Statius

15 juni 2019

11u21 0 Dentergem ‘t Bourgondisch Kruis op de Wapenplaats in Wakken sluit opnieuw de deuren. Zo’n drie maanden geleden opende Claudia Vanpraet het café/koffiehuis, maar het succes bleef uit en de uitbaatster gooit de handdoek in de ring.

In maart 2019 toverde Claudia Vanpraet het voormalige restaurant ‘t Bourgondisch Kruis op de hoek van de Wapenplaats en de Kapellestraat om tot een café/tea-room. Het pand heeft een rijke geschiedenis, want het gebouw dateert al uit de zeventiende eeuw. De voorbije 25 jaar was het een restaurant, tot Peter Deckmyn en Leen Allaert in het voorjaar van 2017 hun restaurant ruilden voor een delicatessenzaak in Sint-Baafs Vijve. Hun opvolgers hielden het minder lang vol en sinds halfweg vorig jaar stond de zaak weer leeg. Maar nu komt het pand dus opnieuw leeg te staan. ‘t Bourgondisch Kruis blijft open tot dinsdag 18 juni.