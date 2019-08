‘Glasscherventerrorist’ teistert fietspaden Anthony Statius

23 augustus 2019

12u10 0 Dentergem Op de fietspaden van Dentergem werden de afgelopen weken heel wat glasscherven aangetroffen. De gemeente vermoedt dat er kwaad opzet in het spel is en lanceert een oproep aan alle inwoners om verdachte situaties te melden.

“De afgelopen weken kregen wij veel meldingen van kapot gegooide drankflessen, proefbuisjes en erlenmeyers op onze fietspaden”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (N-VA). “Zo werden er al scherven gevonden in de Gottemstraat, Olsenesteenweg, Deinzestraat, Markegemsesteenweg, Dentergemstraat en Tieltstraat. Er zijn tot nu toe nog geen accidenten gebeurd en we hebben nog geen weet van platte fietsbanden, maar is is wel vervelend. Vooral voor onze technische dienst, die de scherven telkens moet opvegen, betekent dit extra werk.”

Vrijdag werden er al voor de derde dag op rij glasscherven gevonden op het fietspad langs de Markegemsesteenweg. “Aangezien de meldingen elkaar snel opvolgden en aangezien het niet enkel gaat om drankflessen, gaan we ervan uit dat er kwaad opzet in het spel is. Daarom lanceren we een oproep naar alle inwoners om alert te zijn. Wie iets verdachts gezien heeft, kan dit melden bij de politie of het gemeentepersoneel.”