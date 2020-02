Zwerfvuilactie succes: omgeving rond jaagpad Dender weer stuk properder Nele Dooms

05 februari 2020

16u47 8 Dendermonde Hoewel papier- en kartonproducent VPK dinsdag al eigen personeel inschakelde om het vele zwerfvuil in de berm aan de nieuwe omleidingsweg naar het bedrijf op te ruimen, ging ook de eerder al aangekondigde zwerfvuilactie met vrijwilligers woensdagnamiddag nog door. Met een twintigtal deelnemers en een properdere buurt als resultaat werd die een succes.

Eerder deze week kwamen verontwaardigde reacties los omwille van het vele zwerfafval dat in de graskant vlakbij het jaagpad langs de Dender, dat parallel loopt met de omleidingsweg, te vinden was. De berm lag werkelijk bezaait met plastiek, drankverpakkingen, karton en vuilniszakjes. Die bleken afkomstig van vrachtwagenchauffeurs die staan te wachten om te laden of te lossen op het bedrijfsterrein.

Gemeenteraadslid Tom Bogman (sp.a) schreef het schepencollege aan met de vraag om oplossingen. Bovendien zette hij zelf, samen met schepen van Natuur Nele Cleemput (CD&V), een zwerfvuilactie op poten. “Het is echt knap dat VPK zelf ook onmiddellijk in actie schoot en de milieucoördinator van het bedrijf heeft me verzekerd dat ze vanaf nu nu wekelijks een opruimactie plannen en hun chauffeurs zullen sensibiliseren”, zegt Bogman. “Maar toch lieten we ook onze eigen actie doorgaan. Zwerfvuil valt er immers jammer genoeg altijd te rapen.”

De vrijwilligers die opdaagden voor de actie liepen vanaf de Hunnenbergstraat de omgeving af en maakten die weer een heel stuk properder. “Het is duidelijk dat het zwerfafval geen exclusief probleem aan VPK is”, stelt Bogman vast. “Er was nog genoeg te doen om vuiligheid langs het jaagpad en elders op te ruimen. Zo is Oudegem weer een stukje properder.”