Zwerfvuilactie levert Trefpunt mooie cheque op dankzij Mooimakers Nele Dooms

18 juni 2019

10u53 0

De leerlingen van de campus Trefpunt van het Oscar Romerocollege van Dendermonde hebben een cheque ontvangen van 600 euro. Schepen van milieu Marius Meremans (N-VA) mocht die overhandigen in naam van het initiatief “Operatie Proper” van “Mooimakers”, dat zoveel mogelijk mensen aanzet om hun omgeving proper te maken. De jongeren van het Trefpunt staken bij een zwerfvuilactie de handen uit de mouwen voor een nettere schoolomgeving. “Leerlingen, leerkrachten en directie stelden een actieplan op om zwerfvuil een halt toe te roepen en gingen ook actief aan de slag”, klinkt het. “Zo organiseerden we met de steun van de stad en Mooimakers een zwerfvuilactie op onze eigen terreinen. We namen ook een klein containerparkje in gebruik om afval correct te sorteren, zodat het ook gerecycleerd kan worden.” Schepen Meremans juicht de initiatieven toe. “De leerkrachten en de leerlingen verdienen een pluim met de voorbeeldfunctie die ze opnemen rond zwerfvuilophaling en recyclage”, zegt hij. De school zal de cheque gebruiken voor de aankoop van een oplaadstation op zonne-energie waarmee een gsm kan opgeladen worden. Alle jongeren kregen ook een hervulbare drinkbus.