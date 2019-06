Zwembad Olympos start sensibilisatiecampagne: redders vragen ouders meer op hun kinderen te letten Nele Dooms

19u07 0 Dendermonde Een dag nadat uit een vijver van recreatiedomein Hofstade een zevenjarig meisje gered moest worden van de verdrinkingsdood, start het Dendermondse zwembad Olympos een sensibilisatiecampagne. Die roept ouders op waakzamer te zijn voor hun kinderen in het water. “Al te vaak moeten we niet-begeleide kinderen uit het water halen”, klinkt het bij de Dendermondse redders.

Het voorbije weekend werd een rampscenario nog realiteit in het Vlaams-Brabantse Hofstade. Redders zagen er op de tropische zondag, vanop het afgeladen volle strandje van het Bloso-domein, in de verte in het water iets drijven. Het bleek een meisje van zeven met haar hoofdje in het water. De redders haalden het kind naar de kant en begonnen de reanimatie. Het meisje kon uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd worden, maar verkeerde in levensgevaar.

Het gebeuren komt ook aan bij de redders van het Dendermondse zwembad Olympos. Daar denken ze er al een aantal weken aan om een actie op poten te zetten om ouders aan te zetten tot meer waakzaamheid. Die krijgt nu concreet vorm met een affichecampagne. In en rond het zwembad zullen affiches komen om volwassen bezoekers aan te manen goed op hun kroost te letten.

“Dat is zeker geen overbodige luxe”, zegt zwembadcoördinator Tijs Robbens. “Diezelfde zondag van het drama in Hofstade haalden we zelf twee keer een kind uit het water, terwijl de ouders niet aan het opletten waren. Het is een situatie die voor onze redders helaas schering en inslag wordt: wekelijks moeten ze kinderen onderscheppen of uit het water halen, omdat de ouders ergens anders zijn. Ze zitten op het terras, vertoeven in de whirlpools of zijn zelfs niet eens in het gebouw. Dat maakt van ons vaak een kinderoppas, maar dat zijn badmeesters natuurlijk niet. We hebben eigenlijk geen tijd voor zo’n toestanden. Op het moment dat we een ouder aan het zoeken zijn, kunnen we de rest van de zwemmers niet in het oog houden.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

In de recente periode haalden de redders in Olympos drie niet-begeleide kinderen uit het water. “Tot nu toe waren dat gelukkig geen echte ‘reddingen’, zonder al te veel zware gevolgen”, klinkt het. “Maar we letten er echt op om preventief kinderen uit het water te halen die we alleen zien zwemmen en moeite hebben om boven te blijven. Als we kleine kinderen alleen langs de kades zien lopen, proberen we ook zo snel mogelijk de ouders te zoeken en hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Helaas is dit een probleem dat al jaren aansleept.”

Om het tij te keren, gaat het zwembad in samenwerking met de stad voor extra sensibilisatie. “Het is goed dat onze redders zo aandachtig zijn, maar ze hebben ook maar twee ogen”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “Het is aan de ouders om het onze redders wat makkelijker te maken en hun verantwoordelijkheid voor hun eigen kinderen te nemen. Kinderen die niet of onvoldoende kunnen zwemmen moeten altijd onder toezicht van een volwassene staan. Aan de kassa wordt altijd de leeftijd gecontroleerd en kinderen jonger dan acht mogen sowieso niet naar binnen zonder volwassene. Het zwembadpersoneel is hier erg alert voor. Om risico’s op gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te bespreken vragen we nu via een campagne extra aandacht van de ouders. We willen elke gelegenheid aangrijpen om mensen hier aan te herinneren en aan te spreken over gedeelde verantwoordelijkheid.”