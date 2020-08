Zwembad Olympos sluit tien weken de deuren: grote renovatie van peuterbad op stapel Nele Dooms

31 augustus 2020

14u47 0 Dendermonde Zwembad Olympos in Dendermonde gaat voor tien weken dicht. Er staan grote renovatie- en bouwwerken op stapel. Zo krijgt een nieuw peuter- en kleuterbad vorm.

De scholen gaan op 1 september allemaal open, maar het zwembad Olympos gaat dicht. Niet alleen zijn er dringende herstellingen in de kelder nodig, grootste doel van de sluiting is een nieuw peuter- en kleuterbad realiseren. Dat zal liefst drie keer groter zijn dan het huidige kleuter- en peuterbad. Er komt een deel met een diepte van 25 centimeter, en een deel met een diepte van 45 centimeter. Samen met enkele waterspuiters en twee glijbaantjes voorziet de stad ook nog twee extra speelelementen in het ondiepe deel.

De plannen voor een nieuw peuter- en kleuterbad in Olympos kwamen er door de stijgende vraag van de voorbije jaren naar meer zwemruimte. Een tevredenheidsonderzoek wees onder andere op een grote vraag naar meer peuter- en kleuterzwemruimte. Door de sluiting van de zwemmersbar in september 2015 was een grote ruimte vrijgekomen om iets anders mee te doen. Die zone zal nu dus dienen voor meer zwemplezier voor de allerkleinste bezoekertjes en hun ouders.

De sluiting start op 1 september en is voorzien voor 10 weken. “Als alles goed gaat, openen het 25 meter- en het kinderbad opnieuw vanaf maandag 9 november voor de scholen, clubs en baantjeszwemmers. De opening van de recreatiebaden, samen met het nieuwe kleuter- en peuterbad, is voorzien in het voorjaar van 2021", zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “Wie nieuwsgierig is naar de vooruitgang van de werken, kan die volgen via de Facebook-pagina van Olympos.”