Zwembad Olympos opent opnieuw de deuren vanaf 1 juli Nele Dooms

19 juni 2020

14u11 0 Dendermonde Het zwembad Olympos in Dendermonde zal opnieuw de deuren openen. Liefhebbers zijn er weer welkom vanaf 1 juli. Zowel de recreatieve zwemmers als de zwemclubs kunnen dan hun zwemsessies hervatten.

Wie wil komen zwemmen in Olympos, zal zich wel aan een aantal maatregelen moeten houden. Zo moet iedereen vooraf reserveren. Enkel op dat gereserveerde tijdstip kan er gezwommen worden, met een beperkt aantal. Het stadsbestuur vraagt dat zwemmers al van thuis hun zwemkledij aantrekken, onder hun gewone kleren. Zo verloopt het uitkleden snel.

“Zwemmers kunnen de douches voorlopig niet gebruiken”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “Ook dit is om na de zwembeurt iedereen zo snel mogelijk uit de kleedplaatsen te krijgen. De afstandsregels van anderhalve meter gelden overal, aan de kassa, in de gangen, in het zwembad, rond het zwembad,... Rond de baden zal ook eenrichtingsverkeer gelden.”

Ook personen met een beperking zijn weer welkom in zwembad Olympos. Ze moeten wel zelf een begeleider voorzien als ze hulp nodig hebben bij het aan- en uitkleden of om het zwembad te betreden. Ook de recreatiebaden zullen vanaf 1 juli open zijn.

“We roepen alle zwemmers op om zich verantwoordelijk te gedragen en de regels na te leven”, zegt Cleemput. “Ook de redders zien hier nauwlettend op toe. We evalueren elke week en versoepelen of verstrengen indien nodig. Alle abonnementen en beurtenkaarten worden verlengd met 3,5 maand, de totale duur dat het zwembad gesloten is geweest.”