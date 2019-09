Zwembad leeg voor onderhoud: Bakermat zorgt met Drookdok voor optredens en animatie Nele Dooms

03 september 2019

17u14 0 Dendermonde De jaarlijkse sluiting van stedelijk zwembad Olympos van Dendermonde krijgt dit jaar iets bijzonders. Bakermat organiseert er, samen met andere partners, Droogdok met live optredens en animatie.

Het zwembad Olympos, aan de LeopoldII-laan, gaat elk jaar de eerste twee weken van september dicht voor een groot onderhoud. Zwemmen kan deze keer niet van 1 tot en met 15 september. Vanaf maandag 16 september is Olympos wel weer open. Ondertussen staat het zwembad leeg.

Toch zal er dit jaar vanalles te beleven zijn. Daar zorgen Bakermat, zwembad Olympos zelf, Jeugdhuis Zenith, Humble Events, Dendert en LAB58 voor. Zij organiseren er op zaterdag 7 september “Drookdok”. Dat zet kunst, cultuur, beleving en amusement voor jong en oud centraal. “Als zwembad Olympos zijn baden laat leeglopen, vullen wij ze met tal van bruisende activiteiten”, klinkt het.

Zaterdag opent Olympos om 13.15 uur de deuren. Om 13.30 uur vindt de toneelvoorstelling “LENA” plaats, met Isabelle Ringoet, Kato Vrijders en Felix Maesschalk. De acteurs spelen in het groot bad. Om 15 uur zorgt Atletiekclub AC Dendermonde voor een trailrun op het grasterrein. De Jartellen zorgen voor muziek om 15.30 uur op de ligweide aan het openluchtbad. In het draaibad begint om 19 uur een Silent disco.

Doorlopend zijn een Cocktailbar met muziek open, vindt een openlucht kunstexpo plaats en staan diverse drank- en foodstanden opgesteld. Bezoekers kunnen ook met Virtual reality kennismaken. En in de ruimte met de lockers en kleedhokjes is een snoepjeszoektocht voorzien. Het event Droogdok is helemaal gratis.