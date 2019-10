Zwaluwnesten aan woningen leveren subsidie op Nele Dooms

23 oktober 2019

Het Dendermondse stadsbestuur zorgde het voorbije jaar voor 1.512 euro subsidie aan inwoners die zwaluwen extra kansen geven. 45 gezinnen lieten toe dat aan hun woning één of meer zwaluwnesten gevestigd werden en konden daardoor op een toelage rekenen. De subsidie komt er in een poging om de zwaluwpopulatie weer te doen stijgen. Het aantal huis- en boerenzwaluwen in Vlaanderen daalt immers sterk. Dat komt onder andere door te weinig geschikte nestplaatsen. Nieuwbouwhuizen bieden namelijk heel wat minder nestgelegenheid. Wie toch een zwaluwkolonie aan zijn woning heeft en die in stand houdt, kan jaarlijks tussen midden mei en eind juni subsidie aanvragen. Het voorbije jaar kwamen er 45 aanvragen binnen. Negentien ervan huisvestten een kleine kolonie, 21 een middelgrote en vijf een grote.

