Zwalpende bestuurster met 2,3 promille krijgt geldboete en rijverbod Koen Baten

17 januari 2020

15u50 0 Dendermonde C.B. moest zich deze ochtend verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde voor een zware uitschuiver op het gebied van alcohol. De vrouw was net verhuisd, en had met vrienden limoncello gedronken waarna ze nog achter het stuur kroop. De politie kon haar uiteindelijk al zwalpend aan de kant zetten.

Uit de alcoholtest bleek dat ze 2,3 promille in haar bloed had. Zelf beweerde ze toen dat ze maar drie wijntjes had gedronken. Vandaag verklaarde haar advocaat dat ze de verhuis had gevierd met Limoncello. Op het moment dat de vrouw werd tegengehouden gedroeg ze zich ook racistisch ten opzichte van de verbalisanten. “Als ik Marokkaan was mocht ik meteen doorrijden, maar nu ik een vrouw ben word ik aan de kant gezet", zei ze toen.

De vrouw excuseerde zich uitvoerig voor deze uitval en zei dat ze helemaal niet racistisch is. “Ik weet niet waarom ik die uitspraak toen deed, maar dat was absoluut niet mooi van mij”, klonk het. De vrouw kreeg een geldboete van 1.600 euro waarvan een klein deel met uitstel, haar voertuig zal ze ook dertig dagen aan de kant moeten zetten.