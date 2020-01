Zwalpende bestuurder met 2,1 promille en zonder geldig rijbewijs krijgt jaar celstraf Koen Baten

28 januari 2020

11u07 1 Dendermonde In de politierechtbank van Dendermonde is een bestuurder veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. De man was dronken en zwalpte over de rijbaan, had geen geldig rijbewijs en moest nog onderzoeken ondergaan na een vorige veroordeling. In het verleden was hij al meermaals veroordeeld voor dronken sturen.

Op het moment van de feiten was de man aan het zwalpen over de rijbaan en moesten verschillende tegenliggers uitwijken om geen aanrijding te hebben. Uit controle bleek dat hij 2,1 promille in het bloed had. De man zelf heeft al heel wat veroordelingen opgelopen, maar rijdt intussen niet meer. “Zijn voertuig is weg en zijn nummerplaten geschrapt”, aldus zijn raadsman. De feiten werden verder niet betwist.

De politierechter veroordeelde de man naast de gevangenisstraf ook tot een geldboete van 5.600 euro, tien jaar rijverbod en alle examens. Hij zal ook moeten aantonen dat hij niet meer drinkt als hij ooit nog achter het stuur van de wagen wil kruipen.