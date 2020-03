Zoveel mogelijk ontsmetten in coronatijden: bij firma Borms hebben ze handen vol met klaarmaken verstuivers Nele Dooms

23 maart 2020

13u58 8 Dendermonde Voor Lieven Borms, van het gelijknamige familiebedrijf in Baasrode, is het de jongste dagen alle hens aan dek. Ook hier voelen ze immers de gevolgen van de coronacrisis. De vraag naar verstuivers om er ontsmettingsproducten mee in gebouwen te verspreiden is zo groot, dat Borms haast dag en nacht bezig is met onderhoud en herstellingen.

Normaal gezien worden er in het familiebedrijf Borms, aan de Fabrieksstraat in Baasrode en vooral gespecialiseerd in bladvoeding en vloeibare meststoffen, dagelijks meer dan 2.000 flessen per uur gevuld met plantenvoeding. De productielijn die anders op volle toeren draait, ligt er nu echter doodstil bij. In de plaats liggen er tal van verstuivers en vernevelaars op tafels uitgespreid, die ingezet moeten worden in deze coronacrisis. Lieven Borms is momenteel haast non-stop bezig met reparaties en onderhoud van de toestellen.

“Waar ze tot nu toe een toepassing hadden in de landbouw en sierteelt als bestrijding tegen ziekten en insecten op planten, zijn ze nu fel gegeerd bij reinigingsfirma’s”, stelt Borms vast. “We kunnen de vraag haast niet bijhouden. De toestellen waar we nu mee bezig zijn, zijn bestemd voor een grote reinigingsfirma die ze zal gebruiken om onder ander supermarkten en bankkantoren te ontsmetten.”

In de verstuiver gaat het juist ontsmettingsproduct en vervolgens wordt dat verneveld in de nodige ruimten. “Dat gebeurt met zo’n fijne druppeltjes dat ze werkelijk in alle spleten, hoeken en kieren terecht komen en alles dan heel goed ontsmet is”, zegt Borms. “Er was de jongste tijd nogal wat aandacht voor het ontsmetten van handvaten van winkelkarretjes, maar in de supermarkten moeten bijvoorbeeld ook de deuren van diepvriezers en frigo’s zo’n behandeling ondergaan. De toestellen zullen voor ziekenhuizen en ambulances ingezet worden.”

Borms is één van de weinige dealers van dergelijke toestellen in België. “Je kan het gerust een industriële versie van een aerosol noemen”, zegt Lieven. “Het is ideaal om product in heel geconcentreerde vorm in de lucht te brengen. Om alle toestellen nu operationeel te houden moeten we trouwens inventief zijn, want onderdelen zijn haast niet meer te verkrijgen. Dit werk laat me momenteel niet los, maar ik ben wel blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen in deze coronacrisis.”