Zoon van Maria wanhoop nabij nadat ze al maanden vastzit in Spanje door de lockdown: "Wie helpt mama weer naar huis komen?"

06 mei 2020

11u57 62 Dendermonde Mike Van Overstraeten uit Dendermonde is de wanhoop nabij. Zijn mama Maria Fierro Iglesias (65) zit al maanden vast in het noorden van Spanje. Daar was ze eind februari naartoe gereisd om haar hoogbejaarde moeder te bezoeken. “En toen ging de lockdown vanwege de coronacrisis in”, zegt Mike. “Ik zoek iemand die kan helpen om mama weer naar België te brengen.” Hij verspreidt zijn oproep met een videoboodschap via sociale media.



Maria Fierro Iglesias kwam als achtjarig meisje met haar ouders in België terecht, op de vlucht voor het toenmalige regime van Franco en de penibele economische situatie in Spanje op dat ogenblik. Maria bouwde hier een leven op en kreeg een zoon, Mike Van Overstraeten. Eens haar ouders met pensioen gingen, trokken zij terug naar hun thuisland. Maar Maria bleef in België.

Lockdown

“Oma is ondertussen 89 jaar”, vertelt zoon Mike, die met zijn vriendin in Dendermonde woont. “Mama trekt een paar keer per jaar naar Spanje om oma te bezoeken en te helpen. Die verblijft er in een woonzorgcentrum, in Asturië in Noord-Spanje. Deze keer reisde mijn moeder af eind februari. Normaal gezien zou ze midden maart al terug naar België vliegen, maar toen stak de coronacrisis de kop op en werd Spanje van de ene op de andere dag in lockdown gezet. De luchthaven ging dicht en het was pure chaos. Moeder had geen enkele mogelijkheid om terug te reizen.”

En die mogelijkheid is er tot op vandaag nog altijd niet. Zoon en moeder zijn ondertussen de wanhoop nabij. “Repatriëringen waren er in haar nabije omgeving niet, vliegtuigen vliegen niet meer, een rijbewijs heeft ze niet en een taxi nemen tot thuis is gewoon onbetaalbaar, en dan moeten de gesloten grenzen van Frankrijk nog getrotseerd worden”, schetst Mike. “Moeder probeerde hulp te krijgen via de ambassade, maar ook daar kunnen ze blijkbaar niet veel doen.”

Mama neemt medicatie, die met moeite te verkrijgen is bij de lokale apothekers in Spanje Mike Van Overstraeten, zoon van Maria

Op zoek naar een oplossing

Ondertussen verblijft Maria in het appartement van haar moeder, maar gemakkelijk leven is het daar niet. “Het isolement begint echt te wegen na weken en weken lockdown, ver weg van haar familie hier”, vertelt Mike. “Mama neemt bovendien medicatie, die met moeite te verkrijgen is bij de lokale apothekers in Spanje, omdat ze een Belg is en geen Spaanse. Doordat ze daar vastzit, dreigt ze ook broodnodige, regelmatige medische check-ups te mislopen. Moeder voelt zich aan haar lot overgelaten, en ik met haar.”

Grootste prioriteit voor zoon Mike is zijn moeder zo snel mogelijk terug thuis te krijgen. Daarom doet hij een oproep. “We zoeken vooral een manier om haar naar België te brengen”, zegt hij. “Misschien zijn er andere Belgen in de regio die een plan hebben om terug te keren en haar kunnen meebrengen? Of is er een andere oplossing die iemand kan bieden. We hopen echt iemand te vinden die ons kan helpen. Ik hoop dat ze dan zo snel mogelijk contact opnemen. Dat kan via 0494/11.71.95.”



