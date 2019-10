Zoon blijft nog maand langer opgesloten in psychiatrische afdeling van gevangenis Koen Baten

25 oktober 2019

11u43 0 Dendermonde C.B. (49), de zoon van Greta D. die in de cel zit op verdenking van doodslag blijft nog een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer deze ochtend beslist en wordt bevestigt door zijn advocaat Jan Van Landschoot. De zoon gaf zijn moeder een slag in het gezicht nadat ze voor de zoveelste keer zijn hulp vroeg. Door haar slechte gezondheid werd deze slag haar fataal.

C. verblijft op dit moment in de psychiatrische afdeling van de gevangenis, waar de behandeling zal worden opgestart. Vanochtend werd zijn aanhouding verlengd. “Dat is ook wat we verwacht hadden", zegt zijn advocaat Jan Van Landschoot. “Hij zit in de psychiatrische afdeling en de behandeling zal worden opgestart, daarna gaan we het verder kunnen bekijken”, klinkt het. “Op dit moment is het nog te vroeg om veel te zeggen over het dossier. De nodige opdrachten zijn gegeven en dat is belangrijk. Het is nog te vroeg om hier verder op in te gaan, maar er valt natuurlijk wel iets over te zeggen en we hopen natuurlijk op een correcte afloop", zegt Van Landschoot.

Volgende maand moet de man opnieuw verschijnen voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.