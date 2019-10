Zoon aangehouden op verdenking van doodslag op zijn 70-jarige moeder Koen Baten

23 oktober 2019

21u53 0 Dendermonde Greta D. werd met geweld om het leven gebracht. Haar zoon K. werd aangehouden op verdenking van doodslag en blijft in de cel. De 70-jarige vrouw werd dood aangetroffen in haar bed met een grote blauwe plek in het aangezicht. Meteen was duidelijk dat het om een verdacht overlijden ging. De autopsie vandaag bracht aan het licht dat er externe factoren haar overlijden hebben veroorzaakt.

De zoon werd gisteren uit voorzorgsmaatregelen opgepakt door de politie, maar toen was er nog niets dat er op wees dat hij effectief iets te maken had met het overlijden van zijn moeder. Het lichaam werd dinsdagochtend omstreeks 10.00 uur aangetroffen in de woning op het Grootzand in Grembergen.

De zoon werd na verhoor aangehouden door de onderzoeksrechter. De man heeft een mentale beperking. Hij werd aangehouden voor doodslag en zal psychiatrisch onderzocht worden. De buren lieten gisteren al weten dat de man soms bijzonder agressief uit de hoek kon komen. Twee weken geleden zou hij ook een thuisverpleegster geslagen hebben.