Zoon (49) legt bekentenissen af na dood moeder: fatale slag in gezicht nadat ze voor zoveelste keer hulp vroeg Koen Baten

24 oktober 2019

16u29 1 Dendermonde De 49-jarige C.B., die in de cel zit op verdenking van doodslag op zijn moeder, heeft bekentenissen afgelegd. De vrouw, die bedlegerig was, vroeg regelmatig om hulp en riep haar zoon steeds uit bed. Op een nacht moet hij kwaad geworden zijn en haar een slag in het gezicht hebben gegeven. Door haar zwakke gezondheid is dit haar fataal geworden. Bij een gezonde persoon was de slag vermoedelijk nooit dodelijk geweest. De man kampt met een agressieprobleem.

De vrouw werd dinsdag door de thuisverpleging levenloos aangetroffen in haar bed en meteen werd de politie verwittigd. Die stelde vast dat de vrouw een grote blauwe plek in het gezicht had, waarna het labo en het parket er werden bijgehaald. De zoon zou nu bekentenissen hebben afgelegd, maar wel danig onder de indruk zijn. Zijn moeder riep hem steeds opnieuw uit bed, tot haar zoon zei dat hij drie dagen wilde slapen. Toch riep ze hem opnieuw uit bed waarna een ruzie ontstond en hij haar een slag in het gezicht verkocht. Door haar zwakte werd deze slag haar fataal. C. zit nu in de psychiatrische afdeling in Brugge en is zeer emotioneel.

Zeer agressief

C.B. woonde vroeger in Sint-Niklaas, maar zorgde de laatste tijd mee voor zijn moeder die nog weinig zelf kon doen. Naast de goede zorgen was C. ook bijzonder agressief en kon hij verrassend uit de hoek komen. “Een paar weken geleden heeft hij nog een thuisverpleegster geslagen, omdat hij niet tevreden was over haar werk", vertelt een buurtbewoner. “Regelmatig was er ook ruzie tussen moeder en zoon, dus helemaal verrast ben ik niet", klinkt het.

Hetzelfde verhaal horen we bij iemand die hem twee maanden geleden nog gezien heeft samen met zijn moeder. “De vrouw moest toen naar het ziekenhuis worden gebracht. Hierbij kwam ziekenvervoer langs om haar met de ambulance naar daar te brengen", klinkt het. “Het huis is bijzonder smal, wat het voor de hulpdiensten niet eenvoudig maakte om de vrouw te verplaatsen.” Dat zinde C. duidelijk niet en hij vloog ook uit tegen de ambulanciers. “Hij riep dat ze bijzonder nutteloos waren en dat ze niet wisten wat ze aan het doen waren. Voor hem mochten ze vertrekken", klinkt het.

Veel medicatie

De vrouw werd uiteindelijk toch ingeladen in de ambulance, maar dit verliep niet zonder slag of stoot. Nadien werd ze naar Sint-Niklaas gebracht. “Op die manier was de zoon dichterbij en kon hij te voet haar bezoeken in het ziekenhuis.” De vrouw was op dat moment al bijzonder zwak en moest een lading medicatie nemen. “De vrouw was eigenlijk kansloos. Ze was bijzonder zwak en had bijna geen kracht meer, ik denk dat de zoon hier van heeft geprofiteerd", klinkt het.

C.B. zal nu psychiatrisch onderzocht worden door een expert om te kijken of hij toerekeningsvatbaar is. Pas dan kan er verder beslist worden wat er met de man zal gebeuren.