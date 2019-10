Zonta reikt WOW Awards uit aan vrijwilligers voor hun inzet voor vrouwen en kinderen Nele Dooms

18 oktober 2019

18u08 0

Vereniging Zonta Dendermonde organiseerde in het stadhuis van Dendermonde de uitreiking van haar WOW Awards. “Met dit jaarlijks gebeuren willen we vrijwilligers in de bloemetjes zetten die zich het voorbije jaar speciaal ingezet hebben om de situatie van vrouw en kind in de maatschappij te verbeteren”, zegt Isabelle Suy van Zonta Dendermonde. Marijke van VZW Knoest was één van de winnaars. Zij organiseert kindervakanties voor kinderen die “geplaatst” zijn en bezorgt hen eens dagen “zonder structuur”. Yasmina van VZW Vergeet De Kinderen Niet zet zich in voor dakloze en kansarme kinderen en hun mama’s. En tot slot ging er een WOW Award naar Bees van VZW Ziac. Zij werkt al van midden jaren tachtig dagelijks voor de VZW met een enorme drive. De award die de vrijwilligers in ontvangst mochten nemen, werd ontworpen door Mia Van Droogenbroeck, studente aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Dendermonde. Zij kreeg die eer na een wedstrijd die Zonta uitschreef voor het specialisatiejaar van de keramiekklas van de academie.