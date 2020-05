Zonnende exotische waterschildpadden in Brusselse Forten zijn attractie, maar krijgen nieuw onderkomen Nele Dooms

26 mei 2020

13u40 0 Dendermonde De exotische waterschildpadden die een thuis gevonden hebben in de Brusselse Forten in Dendermonde, en er vaak massaal te spotten zijn als ze in de zon liggen, krijgen een nieuw onderkomen. Rato vzw heeft kooien geplaatst om de dieren te vangen en naar een opvangcentrum te brengen. “Ze kunnen best niet in onze vijvers blijven omdat ze een bedreiging vormen voor onze eigen inheemse soorten, zoals vissen”, zeggen schepenen Nele Cleemput (CD&V) en Tomas Roggeman (N-VA).

Echt zonnekloppers zijn de geelbuikschildpadden en dat hebben heel wat wandelaars en fietsers die aan de Brusselse Forten passeren al wel opgemerkt. Bij mooi weer liggen de dieren te zonnen op boomstronken in het water langs de oever. Met minstens vijftien zijn ze, al is dit niet hun natuurlijke habitat. “Ze zijn een soort van de lettersierschildpad, een Noord-Amerikaanse waterschildpad”, weet schepen van Natuur Nele Cleemput. “Tot eind jaren negentig werden ze massaal ingevoerd naar Europa, en dus ook naar België, waar ze bij mensen thuis in aquariums belandden. Velen zullen zich nog wel de kermissen indertijd herinneren waar de jonge, kleine diertjes als prijzen te verkrijgen waren. Jammer genoeg zijn ze ook gedumpt in vijvers en grachten en daar hebben we nu ook in Dendermonde de gevolgen van.”

De exotische waterschildpadden mogen dan al een graag geziene attractie geworden zijn voor voorbijgangers en bezoekers van de Brusselse Forten, best is toch dat ze de plaats verlaten. “Omdat ze als exoten een bedreiging vormen van onze inheemse dieren en planten”, zegt schepen van Dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA). “De lettersierschildpad eet liefst vlees, in de vorm van allerlei kleinere beestjes, en ook vis, en kan ook van waterplanten eten. Zo verstoren ze het ecologisch evenwicht. Op die manier vormen ze eigenlijk een bedreiging in onze wateren. Zich voortplanten kunnen ze voorlopig niet, omdat het hier niet warm genoeg is. Het is echter niet uitgesloten dat er op termijn toch exemplaren zijn die daar in slagen ook bij lagere temperaturen. Daarom is beter deze waterschildpadden toch af te vangen.”

Kooien geplaatst

Het stadsbestuur heeft de vzw Rato opgetrommeld. Daar doet de stad al beroep op voor onder andere het zwerfkattenproject. Medewerkers van de vzw hebben zopas een kooi geplaatst in de Brusselse Forten, in de buurt van de Portmanslaan, om de exotische schildpadden te vangen. “Rato zal op regelmatige basis de gevangen schildpadden komen ophalen en vervolgens naar een opvangcentrum brengen”, zegt Cleemput. “Daar zullen ze goed verzorgd worden en van een rustige oude dag kunnen genieten. Ze zullen het daar beter hebben dan in onze vijvers, want deze waterschildpadden zijn eigenlijk niet goed aangepast aan ons koud en wisselvallig klimaat. Dat de dieren onze winters überhaupt overleven, hebben ze vooral te danken aan hun taaiheid. Langs de andere kant is ze verwijderen alleen maar positief voor de vissen in de Brusselse Forten, en bijgevolg ook voor de vele vissers daar.”