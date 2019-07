Zomer op Grote Markt officieel geopend met geslaagde comeback van Internationaal Taptoe Nele Dooms

04 juli 2019

21u20 0 Dendermonde Spektakel op de Grote Markt en de terrasjes bomvol volk. het is duidelijk: de zomer in het Dendermondse stadscentrum is sinds donderdagavond officieel ingezet.

Dat gebeurde met een geslaagd Internationaal Taptoe. Jarenlang was dit de vast waarde om de zomerse terrasanimatie in Dendermonde in te zetten, maar de voorbije jaren vond het evenement niet meer plaats. Tot nu. De Dienst Toerisme en Stadspromotie zorgde voor een meer dan geslaagde comeback van dit spektakel. Het was aan De Blaasbalgen om het taptoe in gang zetten. Daarna passeerden nog eens vier showkorpsen de revue: de Euroband uit Rotterdam, de Rijnmondband uit Schiedam, The Band of The Liberation uit Leiden en de Red Hackle Pipe Band & Dancers uit België. Daarmee had Dendermonde de top van de showkorpsen te gast. Vanaf nu is er elke donderdag tot eind augustus animatie op de Grote Markt, onder de naam ‘Denderende Donderdagen’.