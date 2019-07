Zoektocht naar nieuwe Vier Heemskinderen gestart: Welke broers zitten in 2020 op de rug van het Ros Beiaard? Nele Dooms

03 juli 2019

14u51 1 Dendermonde Wie worden de nieuwe Vier Heemskinderen in 2020? De zoektocht naar vier broers die tijdens de tienjaarlijkse ommegang op de rug van het Ros Beiaard plaatsnemen, is gestart. Het Ros Beiaardcomité doet een oproep naar kandidaten, die kunnen zicht tot 1 september aanmelden. Maar er zijn wel belangrijke criteria.

Het Ros Beiaard mag dan al alom geliefd zijn in Dendermonde, een gelijkaardig erestatuut is in de stad ook weggelegd voor de Vier Heemskinderen. Het zijn de ridders die het Ros in triomf door de stad moeten voeren. In de legende van het Ros Beiaard heten ze Reynout, Adelaert, Ritsaert en Writsaert en ze worden door Dendermondenaren aanbeden en verheerlijkt. In 2010 was de eer nog weggelegd voor de broers Maarten, Niels, Dieter en Michiel Van Damme. In 2000 droegen Dean, Ken, Nick en Roy Coppieters de eretitel. Nog daarvoor namen de broers Bombays (1952), Leybaerts (1958), De Jonghes (1975) en Veldeman (1990) de honeurs waar.

Met ondertussen nog minder dan een jaar te gaan tot de volgende Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020, wordt nu een nieuwe oproep gelanceerd om de volgende Vier Heemskinderen te kunnen aanduiden. Velen vroegen zich al af waar die oproep bleef, maar voor het Ros Beiaardcomité is het een bewuste keuze om dit niet sneller te doen. “Op de Heemskinderen, eens ze gekend zijn, komt een enorme druk te liggen”, legt Patrick Segers van het Ros Beiaardcomité uit. “Per slot van rekening gaat het hier om kinderen en heel jonge mensen. Meestal zijn ze compleet overdonderd door de massale belangstelling die ze vanaf dag één krijgen. We moeten er over waken dat dit voor hen leefbaar blijft. Daarom duiden we ze nooit te vroeg aan.”

Traditie sinds 1460

Bij het Ros Beiaardcomité zijn ze er gerust in dat zich kandidaten zullen aanmelden. Nochtans zijn er strikte criteria waar Heemskinderen aan moeten voldoen. “Die zijn gebaseerd op een aloude traditie”, zegt Segers. “Die bestaat al sinds minstens 1460. Een Ros Beiaardommegang is niet denkbaar zonder Vier Heemskinderen op de rug van het paard. Maar dat mag niet zomaar iedereen zijn. Die criteria zijn gerangschikt in afnemende volgorde van belangrijkheid, bepaald in het Ros Beiaardhandvest.”

Om te beginnen moet de Vier Heemskinderen vier broers zijn. Ze moeten elkaar opvolgen in leeftijd, zonder onderbreking door de geboorte van een meisje. De Heemskinderen moeten minimum 7 en maximum 21 jaar oud zijn op de dag van de Ommegang. Ze moeten bovendien in Dendermonde geboren zijn en er onafgebroken wonen. Ook hun ouders moeten in Dendermonde geboren zijn en er onafgebroken wonen. “Als verschillende gezinnen in aanmerking komen, dan kijken we nog verder terug in de tijd naar grootouders en overgrootouders en in welke mate die met Dendermonde verbonden waren”, zegt Segers.

Gezinnen die menen dat hun vier zonen in aanmerking komen voor deze belangrijke functie, kunnen tot 1 september per aangetekende brief hun kandidatuur indienen. De aanstelling van de nieuwe vier Heemskinderen zal plaatsvinden op zondag 5 januari op de Grote Markt van Dendermonde. “Van deze Heemskinderen wordt verwacht dat ze aan alle voorbereidingen en officiële plechtigheden in het kader van de Ommegang deelnemen en ze de Erecode naleven”, klinkt het. “De rest van hun leven staan ze vervolgens in het collectieve geheugen van elke Dendermondenaar gegriefd.”