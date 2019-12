Zo zorgt Vrouw en Maatschappij voor kerstsfeer voor iedereen: inzameling van kerstdecoratie voor Tondeldoos Nele Dooms

03 december 2019

15u56 3 Dendermonde Tafels volgeladen met kerstdecoratie. Dat is het resultaat van de inzamelactie die Vrouw en Maatschappij van Dendermonde organiseerde in zaal Mariakring in Dendermonde.

De vereniging had de Dendermondenaren opgeroepen om kerstgerief dat ze zelf niet meer gebruiken, te schenken. “De opbrengst schenken we aan De Tondeldoos, die zich inzet voor kansarme gezinnen in de stad”, zegt Els De Wael, voorzitter van Vrouw en Maatschappij. “De organisatie zal het kerstmateriaal verdelen en zo zorgen we ervoor dat ook wie het minder breed heeft van de kerstsfeer kan genieten thuis.”

De inzamelactie leverde onder andere kerstboomverlichting voor zowel binnen als buiten, kunststoffen kerstbomen, kerstballen, maretakken, twinkelende lichtjes, slingers, kerststerren, kerstmutsen en kerststalletjes op.