Zo verliep de heropstart van de scholen: “Voelt als eerste schooldag, maar toch ook helemaal anders” Nele Dooms

15 mei 2020

13u02 5 Dendermonde De scholen zijn weer open en dus trokken ook in onze regio heel wat leerlingen vrijdagochtend weer naar de les. Het voelde aan als een eerste schooldag, maar toch ook weer anders. Alle afstandsregels en hygiënemaatregelen zijn niet evident. Maar één ding is zeker: de heropstart verliep vlot en leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast. Wij waren er bij om in verschillende scholen in Dendermonde die ‘eerste keer terug naar school’ te volgen.



Eén voor één de schoolpoort binnen, al dan niet eerst langs de fietsenstalling. Zo gebeurde het aan de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK in Grembergen vrijdagochtend. Directeur Luk De Mey stond de kinderen op te wachten om hen te verwelkomen. In de VLEK-school zijn de klassen van het eerste en tweede leerjaar opgesplitst in twee groepen, die van het zesde leerjaar in vier. Met een beurtrol komen de kinderen naar school. “We zijn echt heel blij dat weer kunnen starten”, zegt De Mey. “Daarom is de toegang van onze school ook versierd met vlaggetjes. In eerste instantie komt het er nu op aan de kinderen op hun gemak te stellen en hen wegwijs te maken in de vele regeltjes van ons hygiëne- en risicoplan. Op de speelplaats zijn bijvoorbeeld grote cirkels getekend met een straal van 1,5 meter om de kinderen de social distancing te laten ervaren.”

Wat verderop in de gemeenteschool Kraaiennest in Grembergen hangen overal affiches en pictogrammen uit die duidelijk maken dat maximum twee leerlingen tegelijk in de toiletten mogen, het eenrichtingsverkeer op de trappen aanduiden en wijzen op handen wassen en afstand houden. “Iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten, voelen een spanning”, zegt directeur Anneke Gabriël. “Het voelt als een eerste schooldag, maar toch ook helemaal anders door de vele regeltjes waar we ons moeten aan houden. De richtlijnen druisen compleet in tegen de open en warme school die we normaal zijn, maar het kan nu eenmaal niet anders. Er wordt nu in bubbels geleerd en gespeeld.”

Praten over ervaringen

De leerkrachten in het Kraaiennest dragen mondmaskers, de leerlingen niet. Ook niet de leerlingen die 12 jaar zijn. “We gaan hier niet op inzetten”, zegt Gabriëls. “Er zijn zoveel handelingen in welbepaalde volgorde nodig om een mondmasker correct en veilig op en af te zetten, dat dit voor kinderen onbegonnen werk is. We benadrukken wel de social distancing. Gelukkig is onze school, zowel binnen als buiten voldoende groot en hebben we voldoende personeel om alle leerlingen genoeg plaats te geven.”

Les werd er op die eerste schooldag vrijdag op de meeste plaatsen nog niet gegeven. Gesprekken in de klas draaiden om het coronavirus en hoe er mee om te gaan. “We zetten in eerste instantie in op het welbevinden van onze kinderen”, zegt Gabriëls. “We laten de kinderen praten over hun ervaringen van de voorbije weken en hoe ze zich voelen. Vanaf maandag starten we echt met les geven. We mikken daarbij op het aanbrengen van essentiële leerstof die nodig is om volgend schooljaar op voort te bouwen.”

‘Opnieuw thuiskomen’

Ook in de basisschool van het Oscar Romerocollege was het enthousiasme groot om weer te starten. Vrijdag werd er als een proefdag gezien, waarop het eerste en zesde leerjaar welkom waren. “Tof dat de kinderen weer in hun vertrouwende omgeving kunnen vertoeven, al ziet die er toch anders uit met juffen en meesters met mondmaskers op”, zegt directeur Isabelle Putteman. “Toch zetten we deze dag in het teken van ‘opnieuw thuiskomen’, met aandacht voor het socio-emotionele.”

Praktische beslommeringen kregen alleszins alle aandacht bij de heropstart van de schooldag. “Handen wassen en ontsmetten, éénrichting volgen, spelen in bubbels. De speelplaats is zo opgedeeld dat spelende kinderen niet in contact kunnen komen met een andere bubbel. Het is een heel andere manier van schoollopen en die moeten we onze kinderen nu aanleren”, zegt Putteman. “Al hopen we onze leerlingen vooral opnieuw een warme plek aan te kunnen bieden.”