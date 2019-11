Zo hoort ontvangst van Sint-Maarten te zijn: Massa enthousiaste kinderen in stoet met Sint en Pieten door de straten Nele Dooms

03 november 2019

12u16 2 Dendermonde Sint-Maarten is in het land en dat zullen ze in Sint-Gillis-Dendermonde geweten hebben. De Orde der Stalhouders, bezielers van het Peird van Sint-Gillis, zorgde er voor een Groot Onthaal van Sint-Maarten.

De ontvangst bracht een massa enthousiaste kinderen op de been. Die verzamelden aan het Gildenhuis, om vervolgens in stoet Sint-Maarten te gaan afhalen. Die kwam aan met de trein aan het station van den Halt, waar het Peird van den Halt zijn naam aan dankt. Tal van Zwarte Pieten begeleidden de stoet . Zodra de Sint arriveerde, werd de goedheiligman met paard en koets naar het Gildenhuis gevoerd. Daar wachtte de kinderen de toneelvoorstelling ‘Het Mysterie van de ver Verdwenen Sint’, gebracht door Toneelkring De Bende. Kers op de taart voor de kinderen was natuurlijk een persoonlijke ontmoeting met de Sint. “We mogen van een zeer geslaagde ontvangst van Sint-Maarten spreken”, zegt Tony Callaerts van de Orde der Stalhouders. “Alleen zou ons dat niet lukken. Gelukkig krijgen we hiervoor steun van de Vrienden van de Sint. Dat zijn diverse verenigingen, handelaars en ondernemingen uit Sint-Gillis die dit evenement steunen.”