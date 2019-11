Zo groot is de liefde voor het Ros Beiaard: nu al kamperen op Grote Markt voor ticketverkoop van zaterdag Nele Dooms

28 november 2019

11u16 3 Dendermonde De ticketverkoop van de fel gegeerde tribunekaarten voor de apotheose op de Grote Markt van de Ros Beiaardommegang mag dan wel pas zaterdagochtend starten, nu al zitten er al geïnteresseerden klaar. Twee dagen en nachten zullen ze in de kou moeten doorbrengen om hun kaarten te bemachtigen. “Of we zot zijn? Integendeel! We nemen geen enkel risico. Een plaats op de Grote Markt, daar moet je iets voor hebben”, klinkt het. “Als ze ons hier weg willen, zullen ze ons in de cel moeten steken.”

Dat de Ros Beiaardgekte in Dendermonde al volop is losgeslagen is al langer duidelijk. Zaterdagochtend staat één van de hoogtepunten van het Ros Beiaardjaar op de agenda: de verkoop van de meest gegeerde tickets, die van de tribune op de Grote Markt. Daar vindt immers de apotheose van de stoet plaats en dat willen echte Dendermondenaren voor geen goud van de wereld missen. Het is dan ook geen wonder dat het traditioneel aanschuiven geblazen is voor de kaartenverkoop en Dendermondenaren daarvoor al ruim vooraf in een wachtrij plaatsnemen. Ook tien jaar geleden, voor de Ros Beiaardommegang van 2010, was dat niet anders. Toen stonden de eerste kandidaten al van vrijdagmiddag aan het stadhuis opgesteld om er bij de start van de verkoop op zaterdagochtend als eerste bij te zijn en zich zo te verzekeren van één van de 2.000 beschikbare kaarten.

Dit jaar doen de Dendermondenaren nog straffer: Momenteel zitten de eerste drie gegadigden al klaar. Goed ingeduffeld in warme kledij en plastiek regenjas zitten ze op zelf meegebrachte stoeltjes aan de ingang van de Grote Markt ter hoogte van het Vleeshuismuseum. Daar staat sinds deze ochtend een groot lichtbord met de mededeling dat de ticketverkoop zaterdag plaatsvindt, het aanschuiven wordt geregeld vanaf vrijdag om 11 uur en dat moet via de doorgang aan het Vleeshuismuseum. Op de Grote Markt staan de nadarhekken al in voorraad om vrijdag op te stellen en zo de stroom wachtenden in goede banen te leiden.

Dat pas vanaf vrijdagochtend 11 uur bandjes worden uitgedeeld met daarop het uur van aankomst op de Grote Markt om zo bij de ticketverkoop in chronologische volgorde te laten verlopen, houdt Pierre Cammaert en zijn echtgenote Linda niet tegen om nu al post te vatten. “Er zijn maar 2.000 kaarten voor de tribunes op de Grote Markt beschikbaar en als echt Dendermondenaar wil je daar een plekje”, zeggen de twee. “We nemen geen enkel risico. Tien jaar geleden zaten we er ook als eersten, van ‘s vrijdags. Toen we toen onze kaarten in handen hadden, wisten we al: over tien jaar gaan we al van donderdag klaarzitten. We vertrouwen het gewoon niet om er te laat bij te zijn. Stel je voor dat we geen kaarten zouden hebben, dat zou een regelrechte ramp zijn!”

Nu al aanschuiven betekent dat er ook twee slapeloze nachten in de kou doorgebracht moeten worden. Dat heeft het duo er voor over. “We verwachten dat hier nog wel volk zal beginnen toestromen straks”, zeggen ze. “We rekenen alleszins op fairplay, hoffelijkheid en eerlijkheid als op vrijdagochtend de polsbandjes met tijdstippen uitgedeeld worden. Wie hier eerst zit, moet ook het eerste bandje krijgen.”

Het duo kreeg al gezelschap van Dirk Dockx, tegen kou en regen helemaal ingepakt met warme muts en plastiek poncho. “Eigenlijk ben ik afkomstig van Hoogstraten, maar de liefde bracht me naar Dendermonde waar ik nu al een paar jaar woon”, zegt hij. “Ik wil die Ros Beiaardommegang absoluut eens meemaken vanop de bevoorrechte plaats op de Grote Markt. Ik heb daar nu ondertussen al zoveel van gehoord, dat ik dit echt wil beleven. Het is nu of nooit. En dus moet ik me verzekeren van een ticket.”

De ticketverkoop voor de Grote Markt start op zaterdag 30 november om 9 uur. Op vrijdag 29 november worden om 11 uur het geleidingssysteem geïnstalleerd op de Grote Markt. Wie wil aanschuiven, krijgt dan een polsbandje dat toegang geeft tot een afgebakend zone op het marktplein. Elkaar aflossen is niet toegestaan en aansluiten bij personen die er al vroeger stonden mag ook niet. In de afgebakende zone kunnen aanwezigen met polsbandje wel vrij bewegen. Tegen de start van de kaartenverkoop zaterdagochtend wordt iedereen, aan de hand van de polsbandjes, in chronologische volgorde van aanschuiven geplaatst. Elke persoon kan maximum 4 kaarten voor de Grote Markt kopen. Daarbovenop is het wel toegelaten nog maximum tien kaarten voor de generale repetitie op zaterdagavond te kopen.