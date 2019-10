Zo groot is de liefde voor het Ros Beiaard: met deze zeven projecten is het nog leuker aftellen naar de ommegang Nele Dooms

23 oktober 2019

15u54 5 Dendermonde Voor zoveel Dendermondenaars en verenigingen is de liefde voor het Ros Beiaard zo groot, dat ze zelf initiatieven ontwikkelen om hun Peirt en bijhorende folklore in de kijker te zetten. Het levert heel wat leuke projecten op. Met een voorstelling van de initiatieven in de Ros Beiaardzaal van het stadhuis werd de aftrap van de laatste recht lijn naar de Ros Beiaardommegang in mei 2020 gegeven. Het aftellen wordt er alleen maar leuker op. Maak hier kennis met zeven totaal diverse activiteiten, van een gezelschapsspel over strip tot heus luisterspel. Wie de tijd wil doden tot de ommegang, hoeft zich zeker niet te vervelen.

Andries Geldof presenteert gezelschapsspel De Reuzendans

Wie niet kan wachten tot de Ros Beiaardommegang, kan binnenkort in de eigen huiskamer al een leuke stoet bouwen. Daarvoor heeft Andries Geldof een uniek gezelschapsspel ontworpen. “Op een ludieke manier kunnen spelers kennismaken de Gildenreuzen en alle folklore die daarrond hangt in het historische stadscentrum”, zegt Andries. “Ik heb dit spel bedacht uit liefde voor mijn geboortestad.” Geldof krijgt voor de uitvoering van zijn spel steun van de Erfgoedcel Land van Dendermonde. “De grafische uitwerking is volop bezig”, zegt hij. “Binnenkort gaat het effectief in productie, na heel wat testfasen. Dit is een droom die uitkomt. Vanaf februari of maart 2020 zal het spel te koop zijn, online en in Dendermondse winkels.” De Reuzendans is geschikt voor vijf spelers, waarbij iedere deelnemer ofwel één van de drie Grote Mannen Mars, Indiaan of Goliath is, of het Ros Beiaard of een Knaptand. Die pionnen moeten vooral dansen. “De spelers moeten een parcours door de stad vormen, met start en aankomst op de Grote Markt”, klinkt het. “Op pleinen in de stad moeten de reuzen dansen. Wie de meeste punten vergaart, wint.”

Geert Burssens giet legende in luisterspel ‘Een Paard voor Reynout’

Geert Burssens (65) en zoon Wouter (16) zorgen voor een primeur. Zij gieten de legende van het Ros Beiaard in het luisterspel ‘Een Paard voor Reynout’. “Het concept van luisterspelen is tegenwoordig een echte hype”, zegt Geert. “Zo kwamen we op het idee om er zelf één te maken, rond het Ros Beiaard.” Vader en zoon zetten zich aan het schrijven en kwamen tot een verhaal van zestig minuten. “Een grappige versie van de sage, met een hoekje af”, zeggen ze. De opnames zullen, dankzij subsidie via het Cultuurloket, in de professionele geluidsstudie van het Dendermondse Image and Sound Factory gebeuren. Een hele resem stemacteurs, de meeste uit Dendermonde, hebben hiervoor al toegezegd. Daarna komt het verhaal op CD. “Interessant, we komen eindelijk te weten waarom er om de tien jaar een ‘reuzenpop’ door de pijnders urenlang wordt rondgezeuld in Dendermonde”, knipoogt Burssens.

Postzegelkring bundelt documentatie vervlogen ommegangen in boek ‘Ons Peirt en zijn Famille’

De leden van de Postzegelkring laten zich niet onbetuigd om iedereen te laten kennismaken met Ros Beiaardommegangen van vroeger. Daarvoor zijn ze al sinds 2018 bezig met de samenstelling van een boek. “Aanvankelijk was een kleine uitgave van een tiental bladzijden gepland, maar onze zoektocht leverde zoveel info op dat het een lijvig boek van 104 kleurrijke bladzijden geworden is”, zegt voorzitter Jef Vanden Eynde. “Het levert uren lees- en kijkplezier op in afwachting van de volgende ommegang.” De hele familie van het Ros Beiaard staat in de publicatie te kijk, van pijnder, over Gildenreuzen, schuttersgilden rommelpotten, hottentotten, de Walvis en ‘t Schipke, Knaptanden en andere. Het boek gaat terug tot de ommegangen vanaf 1888. De postzegelkring zorgt ook voor een nieuwe prentkaart en postzegel naar aanleiding van de nakende ommegang in 2020. Boek, postkaart en postzegel worden aangeboden als pakket aan 20 euro en zijn beschikbaar vanaf eind deze maand.

Dietrich van Akelyen en DSO-ensemble zetten vroegere liederen uit ommegang op muziek

De Ros Beiaardommegang van 2020 levert ook een totaal nieuw gecomponeerd muziekstuk op. Daarvoor hebben het DSO-Ensemble en de Marnixring Dendermonde de handen in elkaar geslagen. De jonge componist Dietrich Van Akelyen zette zich aan het schrijven om oude Dendermondse volksliederen uit de ommegang weer op muziek te zetten. “Van die vroegere liederen zijn veelal de teksten nog terug te vinden, maar niet de muziek of melodie”, zegt hij. “Ik heb dus op basis van oude teksten in Oud-Nederlands zelf nieuwe muziek geschreven, hier en daar gebaseerd op een melodietje dat wel nog terug te vinden was.” Het resultaat is de compositie ‘De Dender mondt’, met een vijftiental bewerkte oude volksliederen zoals ‘De Knaptand, de Reus, de Walvisch, ‘t Klein Peerd en Ons Banier’. “Het verhaal start met een man die aan de Dender staat en terugdenkt aan vroeger”, zegt Van Akelyen. Het DSO-ensemble zal het werk begin mei uitvoeren, samen met enkele solisten en het koor Viva Voce.

Ken Callebaut bouwt historische Ros Beiaardstad in Playmobil

Middeleeuws Dendermonde in miniatuur, helemaal uitgebouwd met Playmobil. Daar is Ken Callebaut al maanden mee bezig en tegen midden maart moet de dertig vierkante meter grote opstelling klaar zijn. Die zal in de bibliotheek getoond worden. “Ik breng de rijke folklore van de stad, op basis van het Ros Beiaard, samen met hoe de stad er in de middeleeuwen uitzag”, zegt Callebaut. “Zo vallen het Vleeshuis, Lakenhalle en Begijnhof te ontdekken, maar ook de vroegere burcht, haven, het Vestje en Dender en Schelde. Daartussen bevinden zich allerlei figuren en elementen uit de Dendermondse folkore. Aan de kijkers om ze allemaal te vinden, van een Knaptand in de Dender tot de Walvis, het verdrinkende Ros Beiaard, kludde, Peke Rammekeszand en boze Aalstenaars. Ik hoop dat dit ook een manier wordt voor de Dendermondenaren om de geschiedenis van hun stad beter te leren kennen.”

Jo Spanoghe tekent stripverhaal in Dendermonds dialect

“Alles wa da g’atait al at willen wèite mor nog nuët ni ét dèireve vroëgen auver ons Pèirt”. Een mondvol voor een stripverhaal, maar Jo Spanoghe heeft het verhaal dan ook volledig in Dendermondse dialect én op rijm opgesteld. “Ik loop al sinds de vorige Ros Beiaardommegang in 2010 met het idee om voor Dendermonde een strip rond het Ros Beiaard te maken”, zegt hij. “Eindelijk is het gelukt. Dankzij een samenwerking met het Ros Beiaardcomité zou het stripverhaal nog voor het einde van het jaar te verkrijgen moeten zijn. Ideaal als kerst- of nieuwjaarsgeschenk dus.” De strip bundelt alle elementen die Dendermondenaren zouden moeten weten over hun Ros Beiaard, van de legende over een dialectwoordenboek en de ruzie met Aalst, tot belangrijke personaliteiten. De publicatie is zo’n zestig pagina’s dik. “Het is meteen ook een manier om de inwoners het prachtige Dendermondse dialect wat eigen te maken”, zegt Spanoghe. “Maar voor de zekerheid zit er toch ook een vertaling in het Nederlands bij”.

Junior Chamber International bouwt Ros Beiaard pop-up museum

De leden van JCI, of Junior Chamber International, van Dendermonde zijn volop bezig aan de uitbouw van een pop-up museum rond het Ros Beiaard. Tot midden januari verzamelt de vereniging daarvoor voorwerpen en persoonlijke verhalen van Dendermondenaren rond de ommegangen. “We gaan op zoek naar de emotionele kant die het Ros Beiaard voor veel inwoners heeft”, zeggen Ilse De Cock, Bart Philips en Joris Herman. “Mensen mogen ons voorwerpen en foto’s bezorgen waar ze bijzonder trots op zijn of die een emotionele waarde hebben. Die worden dan gedeeld met het grote publiek in de lente van 2020.” Het pop-up museum moet zo een bundeling worden van fijne Ros Beiaardverhalen en -voorwerpen. Het zal uitgebouwd worden in de bibliotheek van Dendermonde in samenwerking met het Cultuurloket.