Zo beleven streekgenoten Valentijn: huwelijk in stadhuis, tête à tête in rusthuis en openingsdans op radio Nele Dooms

14 februari 2020

16u44 6 Dendermonde Valentijn is geen dag als alle anders. Sommigen mogen dan al beweren dat het “alle dagen Valentijn is”, velen maken van die 14 februari toch iets bijzonders. Ook in deze regio hadden koppels bijzondere plannen voor deze liefdesdag. Kimberley en Laurens gaven elkaar het ja-woord in het Dendermondse stadhuis. In rusthuis Aymonshof konden koppeltjes genieten van een valentijnsetentje. En Els en en Leo deden hun openingsdans, compleet in trouwoutfit, nog eens over op Joe FM.

Kimberley en Laurens stappen in huwelijksbootje

14 februari mag dan al de dag van de liefde zijn, deze Valentijn bracht in de regio geen extra huwelijken. In Dendermonde waren er twee. Kimberley Meertens (25) en Laurens Van Mulders (29) gaven elkaar hun ja-woord en dat ging er geëmotioneerd aan toe. Laurens kon de tranen niet bedwingen.

“We hebben er bewust voor gekozen om op Valentijn te trouwen”, zegt Kimberley. “Niet alleen omdat het Valentijn is, maar ook om de getallen 14 en 2. Deel die door elkaar en dan kom je 7 uit. Dat is ons lievelingsgetal. Op 7/7 vorig jaar werden we een koppel. Nu, 7 maanden later, trouwen we. Ja dat is snel, maar het zit allemaal goed. We hebben een supergevoel bij elkaar, dus wilden we ook van een huwelijk snel werk maken. En welke dag om dat te doen is mooier dan Valentijn.”

Naast 2 huwelijken in Dendermonde, was er in Buggenhout slechts één koppeltje dat in het huwelijksbootje stapte op deze Valentijn. In Lebbeke waren dat er twee. Ook Berlare telde één huwelijk. In Hamme en Zele huwde niemand vrijdag. “Bij ons is het elke dag Valentijn, dus geen bijzondere redenen om op 14 februari te trouwen”, laat de Zeelse burgemeester Hans Knop zich in dat verband ontvallen.

Valentijnsetentje in rusthuis Aymonshof

In de woonzorgcentra van de stad zorgden de animatieteams en ergotherapeuten ervoor dat Valentijn niet onopgemerkt voorbij ging. In het Aymonshof brachten ze bewoners voor een romantische tête à tête ‘s middags samen. “Dit is genieten”, zegt Josefa.

De bewoners van het Aymonshof zijn het doorgaans gewend te eten zonder hun partner, als die nog thuis woont. Maar vrijdagmiddag waren die partners welkom in de polyvalente zaal van het rusthuis. Die was ingericht als romantisch restaurant, met kleine tafels voor koppels, bloemetjes op de tafels en rode harten als decor. De koppels werden er samen gebracht voor een gezellig diner met aperitief, een menu met vis en Valentijnsdessert.

Josefa Van Praet (83) schoof met haar man Piet Hermans (83) aan tafel. “Piet woont hier nu zestien maanden”, zegt ze. “Ik kom elke namiddag langs, maar eten doe ik ‘s middags alleen thuis. Ik vind het superleuk dat het Aymonshof ons op deze Valentijn zo samenbrengt. Ik koester dit moment. We zijn al 42 jaar getrouwd.”

Na de lunch volgde nog een optreden in de polyvalente zaal. In het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Baasrode vond vrijdagochtend dan weer een aperitiefcafé plaats. Ook daar waren de nog thuiswonende partners welkom. Iedereen kreeg er een amandelkoek in de vorm van hart, vergezeld van dito snoepjes. En ook in Hof ter Boonwijk kreeg iedere bewoner een klein geschenkje met snoepjes, wafeltjes en een liefdesversje.

Els en Leo doen openingsdans over op Joe FM

Els Van den Broeck en Leo Van Gucht uit Lebbeke trokken naar de radiostudio van Joe FM voor een bijzondere Valentijn. Daar presenteerden Anke Buckinx en Sven Ornelis de Openingsdans Top 100. Els en Leo werden uitgekozen als één van de koppels om er hun eigen openingsdans opnieuw te beleven. Ze dansten op “I belong to you” van Eros Ramazzotti en Anastacia. De twee hadden er hun originele huwelijksoutfit voor aangetrokken en dus verscheen Leo strak in het pak en Els in een prachtige rode jurk op de dansvloer. Met witte tulpen ontbrak ook een bruidsboeket niet.” Maar dat ben ik wel zelf gaan halen”, lacht Els. De twee trouwden acht jaar geleden en hebben er nog geen seconde spijt van. Over of er vooraf geoefend was om de openingsdans nog eens opnieuw te doen, liepen de meningen uiteen. “Maar sowieso hebben we aan één tegel genoeg”, grappen ze.