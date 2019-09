Zitbank op speelpleintje Gravenhuisstraat dankzij Landelijke Gilde Nele Dooms

17 september 2019

De Matexiwijk in Grembergen is een ontmoetingsplekje voor bewoners rijker. Het gaat om een nieuwe zitbank, geplaatst op het speelpleintje aan de Gravenhuisstraat en Keefstraat. Dat werd zopas plechtig ingehuldigd, in bijzijn van buurtbewoners. De nieuwe bank is resultaat van een wedstrijd van de Landelijke Gilden, waar ook Grembergen aan meedeed. “In het kader van een nationale campagne ‘Bank zoekt plek’, konden inwoners stemmen op hun favoriete plek voor een nieuwe zitbank”, klinkt het bij Landelijke Gilde Grembergen. “Doel is mensen uit een dorp meer samenbrengen. De respons op de wedstrijd was heel groot. Het stadsbestuur had vier mogelijke locaties bepaald waar inwoners konden voor stemmen: op het kerkplein aan de Ganzegavers, in de wijk aan de Gravenhuisstraat, in de Oud Kerkhofstraat aan het voetbalplein en aan de landweg Scheldedijk aan natuurreservaat Groot Schoor. Na een nek-aan-nekrace tussen Gravenhuisstraat en wijk Winningen, werd het uiteindelijk het speelpleintje aan de Gravenhuisstraat.” De zitbank is robuust en ecologisch. Ze bestaat voor honderd procent uit gerecycleerd plastic. “Het resultaat is een bank die er niet alleen goed uitziet, maar ook zeer slijtvast, duurzaam en onderhoudsvriendelijk is”, klinkt het. De stadsdiensten plaatsten de bank.