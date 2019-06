Zinspiratie zorgt voor poëzie aan de Schelde tijdens Hoogtij Nele Dooms

13 juni 2019

13u13 6

Zinspiratie, de Dendermondse vereniging die liefhebbers van het woord en schrijven bij elkaar brengt, draagt ook haar steentje bij aan Hoogtij op zondag 16 juni. Dat evenement moet de troeven van de Schelde en de Scheldevallei in de kijker zetten met meer dan zestig activiteiten in Dendermonde en twintig andere gemeenten langs de rivier.

Dendermonde koppelt er ook haar jaarlijkse ‘Toerist in eigen stad’ aan. “Zinspiratie doet met plezier mee”, zegt Hilde De Paepe. “In Vlassenbroek, dat mooie dorpje aan de Schelde, brengen wij een gevarieerd poëzieprogramma. Iedereen mag naar onze gedichten komen luisteren. Tussendoor zorgt muzikant L.I.N.A.R.D voor muzikale intermezzo’s.” Zinspiratie verwelkomt liefhebbers tussen 15 en 17 uur in De Kleine Notelaar aan de Scheldedijk in Vlassenbroek.