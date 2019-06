Zilverpand nodigt uit op opendeur Nele Dooms

18 juni 2019

18u52 0

Het Zilverpand van Dendermonde, een complex met zeventig assistentieflatjes voor bejaarden aan de Nieuwburcht, houdt op zaterdag 22 juni opendeur. Dat is jaarlijkse gewoonte. Er zijn niet alleen appartementen in het Zilverpand, maar ook een lokaal dienstencentrum met ontspanningsmogelijkheden voor senioren uit de buurt. Ontmoeting en verbinding is de rode draad. Wie er wil mee kennismaken, is zaterdag welkom tussen 14 en 17 uur. Er zijn rondleidingen in de flatjes om 14 en 16 uur. Het dienstencentrum met activiteiten is doorlopend open. Om 15 uur geeft de Fit Plus-groep een demonstratie rond gezondheidspreventie. Er vinden ook een tentoonstelling van de keramiek- en tekengroep plaats en een workshop bloemschikken. De deelnemers aan het keukenatelier van het Zilverpand zorgen voor lekkere dessertjes. Iedereen is welkom. Info: 052/25.17.30 of via ldc.zilverpand@ocmw.dendermonde.be.