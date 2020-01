Ziekenhuis Sint-Blasius neemt al maatregelen in kader epidemie Coronavirus Nele Dooms

27 januari 2020

15u25 0 Dendermonde Er mogen dan wel nog geen meldingen zijn van besmettingen met het Coronavirus in ons land, toch heeft het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde toch al nodige maatregelen genomen in het kader van deze epidemie. Alle personeel in het ziekenhuis is gebrieft.

De epidemie rond het Coronavirus neemt steeds grotere proporties aan. De dodentol en het aantal besmettingen in China blijft maar oplopen en ondertussen zijn daar al tachtig mensen aan het virus overleden. In het land nemen ze drastische maatregelen om de verdere verspreiding te voorkomen. Wereldwijd zijn ondertussen 2.744 mensen besmet met het virus, voornamelijk Chinezen. Maar het virus is ondertussen opgedoken in 15 landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk. België bleef tot nu toe gevrijwaard, maar volgens minister De Block is het land goed voorbereid als het virus ook hier zou opduiken.

Ook in het Dendermondse Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius worden al maatregelen genomen in het kader van de Coronavirus-epidemie. “Alle artsen en medewerkers zijn gebrieft over welke personen met acute luchtweginfectie moeten worden beschouwd als mogelijks geïnfecteerd met het Coronavirus”, zegt woordvoerder Dominique Potteau. “Ook is aan iedereen in het ziekenhuis al duidelijk gemaakt welke isolatie- en voorzorgsmaatregelen in voorkomend geval moeten worden genomen. Vanaf nu zal bij elke raadpleging of opname ook de recente reisgeschiedenis naar China bevraagd worden.”