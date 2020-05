Ziekenhuis, huisartsen en stad werken samen voor oprichting Covid-19 Testpunt: “Stijgend aantal testen vlot doen verlopen” Nele Dooms

28 mei 2020

16u31 3 Dendermonde Op de site van campus De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, is een ‘Covid-19 Testpunt’ opgericht. Het ziekenhuis AZ Sint-Blasius, de huisartsenwachtpost Vehamed en het Dendermondse stadsbestuur slaan daarvoor de handen in elkaar. “Het aantal personen dat getest wordt op corona, zal de komende dagen en weken stijgen. We willen dat vlot laten verlopen”, klinkt het.

Het gaat momenteel goed met de curves in de coronastastistieken: zowel het aantal nieuwe besmettingen als ziekenhuisopnames blijven maar dalen. Dat stellen ze ook in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius vast. Het aantal opnames van patiënten die besmet zijn met het coronavirus ligt er al dagen op drie. Eén iemand daarvan verblijft op de dienst Intensieve Zorgen. Maar daar tegenover staat wel de verwachting dat het aantal personen dat getest moet worden op Covid-19 de komende dagen en weken sterk zal stijgen.

“Dat heeft verschillende oorzaken”, legt dokter Raf Jacobs, hoofdarts van het AZ Sint-Blasius, uit. “Er zullen meer mensen getest worden omdat het ziekenhuis haar gewone activiteiten zoals raadplegingen, consultaties, onderzoeken en operaties weer hervat. Iedereen die opgenomen wordt, moet enkele dagen voor die opname getest worden op een mogelijke coronabesmetting. Anderzijds is het nog steeds zo dat huisartsen patiënten met coronasymptomen op één centraal punt laten onderzoeken en testen. En dan zal ook nog eens de nieuwe contactopvolging van de overheid ertoe leiden dat méér mogelijke Covid-patiënten getest worden.”

Om dat allemaal in goede banen te leiden en vlot te laten verlopen, is in Dendermonde het ‘Covid-19 Testpunt’ opgericht. Dat bevindt zich op het terrein van De Kroon, aan de Kroonveldlaan 40 in Dendermonde, vlakbij zowel het ziekenhuis als de huisartsenwachtpost Vehamed. Dit testpunt zal dagelijks bemand worden door een huisarts van Vehamed en twee verpleegkundigen van AZ Sint-Blasius. De stalen worden onderzocht in het medisch laboratorium van het Dendermondse ziekenhuis, dat de resultaten zeer snel kan aanleveren.

Unieke samenwerking

De oprichting van het testpunt is het resultaat van een unieke regionale samenwerking. Het ziekenhuis en de huisartsenkring zetten in op veilig en vlot testen van de bevolking. En ook het stadsbestuur stelt personeelsleden ter beschikking. Die zullen mensen die zich aanbieden aan het testpunt, inschrijven.

“We hebben in onze regio een lange traditie van samenwerking, over de grenzen van onze organisatie en structuren heen”, zegt Bart De Letter, voorzitter huisartsenkring Vehamed. “In deze voor de zorgsector en lokale besturen uitdagende coronatijden, zijn we trots de krachten zo verregaand te kunnen bundelen. Door deze samenwerking slagen we erin de noodzakelijke tests vlot, veilig, snel en efficiënt te laten verlopen. Voor de maatschappij hopen we hiermee een bijdrage te leveren aan het beperken van verdere verspreiding van het virus.”

Ook burgemeester Piet Buyse is tevreden. “Al sinds de start van de coronacrisis is er een ongeziene samenwerking tussen het ziekenhuis, de huisartsenwachtpost, verschillende zorg- en welzijnspartners en het lokaal bestuur in de strijd tegen het coronavirus. Dat we nu het triagecentrum kunnen uitbreiden met een Covid-19 testpunt is opnieuw een mooi resultaat van deze samenwerking. Door onze krachten te bundelen, staan we samen sterk tegen corona.”

Testen in het Covid-19 Testpunt gebeurt altijd na afspraak. Een doorverwijzing door een arts is hiervoor altijd nodig.