Ziekenhuis en huisartsen Vehamed richten tijdelijk triagecentrum voor coronapatiënten op Algemeen ziekenhuis Sint-Blasius ontrolt noodplan, hele afdeling wordt vrijgemaakt voor coronapatiënten Nele Dooms

13 maart 2020

17u10 750 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius en de huisartsen verbonden aan de wachtpost Vehamed richten in Dendermonde samen een tijdelijk triagecentrum voor mogelijke coronapatiënten op. Zij krijgen daar een afgescheiden ruimte. Bij het Dendermondse ziekenhuis is het ondertussen alle hens aan dek om de verwachte toename aan toeloop van patiënten de baas te kunnen.

Terwijl het coronavirus zich steeds verder verspreid, willen ze in het Sint-Blasiusziekenhuis op alles voorbereid zijn. Momenteel zijn de bestaande isolatiekamers al allemaal in gebruik door coronapatiënten die zich aanmelden. Om bijkomende capaciteit te creëren om zo’n patiënten op te vangen, is personeel momenteel volop bezig om een andere afdeling in het ziekenhuisgebouw leeg te maken. “Die zal voorbehouden blijven voor eventueel nieuwe coronapatiënten”, zegt woordvoerder Dominique Potteau. “Om een te verwachten toeloop aan coronapatiënten aan te kunnen, worden momenteel ook alle niet dringende raadplegingen, onderzoeken en ingrepen uitgesteld. We zijn daarvoor volop mensen aan het opbellen en verwittigen.”

Tijdelijk triagecentrum

Om patiënten met mogelijks een coronabesmetting in alle veiligheid te kunnen opvangen, slaat het ziekenhuis ook de handen in elkaar met de huisartsenwachtpost Vehamed. Die wachtpost is actief binnen Dendermonde, Hamme, Zele, Berlare, Lebbeke en Buggenhout. Vanaf zaterdag 14 maart opent een tijdelijk triagecentrum. Tijdens de weekends is dat een afgebakende zone binnen de huisartsenwachtpost aan de Kroonveldlaan. Op weekdagen gaat het om een volledig afgescheiden locatie op de campus De Kroon, ook aan de Kroonveldlaan.

“Het is wel belangrijk te weten dat zich daar spontaan aanmelden geen mogelijkheid is”, zegt Bart De Letter, voorzitter van Vehamed. “Patiënten die symptomen hebben van een mogelijke coronabesmmeting moeten zich altijd eerst telefonisch aanmelden bij een huisarts. Die zal indien nodig doorverwijzen naar het triagecentrum.”

Noodplan uitgerold

Op de spoeddienst van het ziekenhuis is een aparte zone uitgebouwd voor mogelijks besmette personen. Het ziekenhuis beschikt over een goed voorbereid noodplan, dat nu uitgerold wordt. In het Sint-Blasiusziekenhuis benadrukken ze overigens dat enkel personen met koorts en ernstige ademhalingsklachten in het ziekenhuis getest kunnen worden. “Andere personen vragen we met aandrang om niet naar het ziekenhuis te komen. Ze kunnen niet getest worden”, zegt hoofdarts Raf Jacobs.

Overigen geldt vanaf nu een algemeen bezoekverbod aan het ziekenhuis. Sint-Blasius heeft een aparte webpagina geopend waar de bevolking alles over corona kan volgen: www.azsintblasius.be/corona.