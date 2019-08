Zie ze gaan! Gocartertjes scheuren over het parcours in Grembergen Koen Baten

18 augustus 2019

10u17 8 Dendermonde In de wijk Ganzegavers in Grembergen hebben gisteren een 37-tal go-cartracers en loopfietsers het beste van zichzelf gegeven tijdens een wedstrijd. Voor het tweede jaar op rij werd de go-cartrace georganiseerd samen met de kermisfestiviteiten in Grembergen.

De regenbuien die gisteren af en toe vielen vormden geen hindernis voor het parcours. De race was onderverdeeld in leeftijdscategorieën van 5 tot 8 jaar, 8 jaar tot 16 jaar, en +16 jarigen. Er was ook randanimatie met springkastelen. Alle deelnemers kregen een goodiebag en er werden ook prijzen uitgedeeld voor de overwinnaars.

“De race was opnieuw een groot succes en wij blikken tevreden terug", klinkt het bij de organisatoren. “De vraag is zelf zo groot dat we volgend jaar waarschijnlijk ook een race voor volwassenen zullen organiseren”, klinkt het.

