Zeventigtal klimaatactivisten houdt strandpicknick op Grote Markt: “Als aarde blijft opwarmen, wordt het hier Dendermonde-aan-zee” Nele Dooms

24 mei 2019

15u35 0 Dendermonde Terwijl een eerste grote klimaatbetoging in Dendermonde in maart nog op liefst 4.000 deelnemers kon rekenen, moest een nieuwe actie vrijdagmiddag op de Grote Markt het met slechts een zeventigtal activisten stellen. Toch zijn de organisatoren van Klimaatactie Dendermonde niet teleurgesteld. “Wie hier nu is, meent het echt”, klinkt het. “Het belangrijkste is dat we een duidelijk signaal geven dat aandacht voor het klimaat belangrijk is.”

Groter kon het verschil tussen de eerste klimaatactie in maart dit jaar en die van vrijdag niet zijn. In het voorjaar zetten vierduizend actievoerders het stadscentrum nog op stelten, gewapend met grote borden vol slogans voor het klimaat. Nog nooit was een betoging in de Ros Beiaardstad zo groot geweest. Vrijdag, voor één uurtje bezetting van de Grote Markt, daagden nog geen honderd deelnemers op. Maar wie er wel was, deed dat uit volle engagement voor een beter klimaat en om een ambitieus en bindend klimaatplan te eisen.

Teleurgesteld in de mindere opkomst zijn de organisatoren van Klimaatactie Dendermonde naar eigen zeggen niet. “We laten bij deze toch zien dat we er opnieuw staan, ook al is dat met minder volk”, zegt David Steeman. “Het is ondertussen de twintigste week op rij dat mensen buiten komen voor een beter klimaat, logisch dat er dan wat moeheid optreedt. Bovendien is de examenperiode aangebroken. We zijn hier alleszins wel met genoeg om de noodtoestand voor het klimaat af te kondigen. En om een toekomstige nieuwe regering te vragen voldoende aandacht te hebben voor deze problematiek.”

‘Dendermonde-aan-zee’

Steeman liep rond met een duikbril en snorkel op het hoofd. Andere actievoerders hadden dan weer strandballen en frisbees mee, nog anderen een zonnehoed op het hoofd en grote strandlakens en picknickmanden en frigoboxen mee. Ook opblaasbootjes ontbraken niet. Doel van de Dendermondse Klimaatactie was dan ook om van de Grote Markt een ‘Dendermonde-aan-Zee’ te maken. “We creëren bewust een strandscène”, legt Steeman uit. “Dat is een voorproefje van wat Dendermonde te wachten staat als door de opwarming van de aarde de zeespiegel blijft stijgen. Dan komt onze stad immers aan zee te liggen, of loopt het zelfs onder water. Het is 5 na 12 om hier iets aan te doen.”

Dat vinden ook Elisa en Maren, twee van de verschillende scholieren die toch opdaagden om mee te doen met de actie. “We zijn tijdens de middagpauze weggeglipt op school om mee te doen”, vertellen ze. “Ook in maart waren we er bij voor de grote klimaatbetoging. Dat er nu minder volk is, is wat het is. Maar wie hier vandaag is, toont dat hij of zij het echt meent. Wij vinden het belangrijk dat we toch opnieuw onze stem eens laten horen. Zondag mogen wij nog niet stemmen, want we zijn nog geen achttien jaar. Maar met deze actie willen we vragen aan wie wel kan stemmen om daarbij ook aan onze toekomst te denken.”