Zeventigste bloemencorso vraagt om iets bijzonders: comité zoekt nieuwe bloemenprinses of -prins Nele Dooms

06 maart 2020

15u28 1 Dendermonde Het Corsocomité van Sint-Gillis-Dendermonde gaat op zoek naar een nieuwe bloemenprinses. Aanleiding is de zeventigste editie van de Bloemencorso dit jaar. In het verleden was het traditie dat Sint-Gillis elk jaar een Bloemenprinses had. Maar ondertussen dateert de jongste verkiezing al van vijf jaar geleden. De titel zal nu naar een meisje of jongen tussen 6 en 12 jaar gaan.

Een eerste bloemenbal met verkiezing van een bloemenprinses vond in Sint-Gillis plaats in 1969. De achttienjarige Ingrid Matthijs werd toen de allereerste prinses. “De traditie van een jaarlijkse verkiezing duurde uiteindelijk tot 1987”, zegt Frankie Van Beveren van het Corsocomité. “De bloemenprinses werd steevast in mei verkozen en de wedstrijd lokte jonge dames uit heel Vlaanderen. Rita Chapelle uit Landen ging de geschiedenis in als achttiende en laatste bloemenprinses en Lieve Aerts uit Baasrode was de allerlaatste bloemenkoningin van Sint-Gillis.”

Jaren bleef het windstil rond de verkiezing, tot het corsocomité vijf jaar geleden, naar aanleiding van de 65ste bloemencorso, toch opnieuw een bloemenbal organiseerde. “Het werd een topavond met een optreden van De Romeo’s en een massa volk”, zegt Van Beveren. “Sindsdien is Kiliana De Meersman al vijf jaar onze bloemenprinses.”

Voor haar volgt nu aflossing van de wacht, want het corsocomité zal een nieuwe bloemenprinses aanstellen, naar aanleiding van een volgend jubileum van de corso. Het comité gaat op zoek naar een meisje of een jongen die het leuk zouden vinden om te schitteren als prins en prinses. De bloemencorso vindt plaats op zondag 6 september.

De verkiezing is deze keer bestemd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Wie interesse heeft, kan zich inschrijven door een een leuke, bloemige foto of fleurig filmpje van zichzelf in te sturen en te argumenteren waarom hij of zij een goede bloemenprins of -prinses zou zijn. Een jury zal de inzendingen beoordelen en de geschikte kandidaat kiezen. Mailen kan naar webmaster@bloemencorso.be.