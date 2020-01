Zeventigjarigen plannen groot verjaardagsfeest en zoeken leeftijdsgenoten Nele Dooms

22 januari 2020

Het comité “geboreninnegentienvijftig”, een werkgroep die enkele enthousiaste zeventigjarigen uit Dendermonde telt, wil een groot verjaardagfeest organiseren met leeftijdsgenoten. Daarvoor doen ze een oproep naar stadsgenoten van dezelfde leeftijd om zich kenbaar te maken zodat ze een uitnodiging kunnen krijgen. “Alle mensen die in 1950 geboren zijn en in groot Dendermonde wonen, of er een speciale band mee hebben, zijn, al dan niet met partner, welkom op een gemeenschappelijk verjaardagsfeest”, zegt Hendrika De Decker van het comité. “Dat feest zal plaatsvinden op 4 april.” Op het programma staan een voorstelling van poppentheater Kalleke Step over de geschiedenis van Dendermonde, gevolgd door een etentje in zaal ‘t Saske in hartje Dendermonde. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via geboreninnegentienvijftig@hotmail.com of 052/52.81.05.