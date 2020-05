Zeventiger voor rechter na vechtpartij in Brusselsestraat tijdens maandagmarkt Nele Dooms

04 mei 2020

Een zeventiger uit Dendermonde moest in de Dendermondse rechtbank verschijnen wegens een vechtpartij. Die deed zich voor in de Brusselsestraat in Dendermonde, tijdens de wekelijkse maandagmarkt. Er hangt de man zes maanden cel boven het hoofd.

Ondertussen verblijft de beklaagde in een woonzorgcentrum, maar een jaar geleden bleek hij nog flink losse handen te hebben. Slachtoffer was een man waar hij vroeger regelmatig contact mee had. “Ze waren het gewend om samen te aperitieven”, schetste zijn advocaat, meester Moons, tijdens het proces. “Maar de vriendschap liep spaak toen mijn cliënt de andere man ervan verdacht zijn portefeuille gestolen te hebben.”

Toen de beklaagde tijdens de wekelijkse marktdag in Dendermonde op een terras in de Brusselsestraat iets zat te drinken en daar zijn vroegere vriend zag passeren, sloegen de stoppen door. Hij sloeg met een flesje bier op het hoofd van zijn slachtoffer. “Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze het slachtoffer bloedend aan”, schetste de openbaar aanklager. “Maar van de dader was geen spoor. Er was wel een getuige die de man kon beschrijven, zodat de politie hem later wel te pakken kreeg.”

Volgens zijn advocaat was het ‘de verkeerde manier van zijn cliënt om revanche te nemen’. “Hij was ondanks zijn leeftijd toch nog bijzonder fluks om dergelijke feiten te plegen”, liet de rechter zich ontvallen. Die velt vonnis op 8 juni.