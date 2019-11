Zevenhonderd leerlingen van GO!Talent scharen zich achter Rosse Buurten Nele Dooms

16u39 9 Dendermonde Zevenhonderd leerlingen van het GO!Talent, het Technisch Atheneum voor Leren en Tewerkstelling, van Dendermonde scharen zich massaal achter het project Rosse Buurten. Dat initiatief, vanuit de cultuurdiensten van Dendermonde, moet in april 2020 resulteren in een grote stoet waar inwoners en verenigingen uit diverse wijken en deelgemeenten met hun eigen paarden, reuzen en andere typische folkloristische elementen aan deelnemen. In het GO!Talent zijn ze deze week een hele reeks workshops gestart om hun deelname voor te bereiden.

Rosse Buurten en Cultuur, daar draait het grootschalige, klasoverschrijdende project rond dat het GO!talent opzet. “Eigenlijk is er één groot doel: elke jongere zoveel mogelijk zijn eigen talent laten tonen en ontwikkelen”, zegt coördinator Kim Goossens. “Voor een project als Rosse Buurten kunnen we zoveel betekenen, dat we ons hier volledig achter scharen. Het was aan de leerkrachten om op te lijsten waar ze goed in waren. Daarrond zijn workshops gecreëerd: muziek, dans, creamomenten om onder andere maskers, pruiken en paarden te maken, kooksessies voor cupcakes in de vorm van paardjes, multimedia om een website voor Rosse Buurten te maken, enzovoort.”

De komende weken en maanden zal zo de hele school toegroeien naar de Rosse Buurtenparade van 26 april 2020. “Het was een hele puzzel om dit voor zoveel leerlingen in elkaar te krijgen”, zegt Goossens. “Onze leerlingen zijn alvast erg gemotiveerd om er iets moois van te maken.”