Zevendejaars Zorg toch op stage in WZC: “Er zijn overal handen tekort in de zorg, we zijn blij te kunnen helpen” Nele Dooms

19 maart 2020

14u59 18 Dendermonde Een twintigtal leerlingen van het zevende specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg Zorgkundigen van het Oscar Romerocollege zijn sinds donderdag dan toch aan de slag op hun stageplaatsen in verschillende woonzorgcentra in de regio. De jongeren worden met open armen ontvangen. “We zijn blij dat we dit kunnen doen”, zegt Ebe Van Gucht (19). “Het is goed dat we een steentje kunnen bijdragen.”

Alle scholen in Vlaanderen moesten door de strenge maatregelen van de federale regering in het kader van de coronacrisis hun lessen opschorten. Net als op veel andere plaatsen, annuleerde het Oscar Romerocollege van Dendermonde in eerste instantie ook meteen de stages van leerlingen.

“Maar nu de eerste chaos om alles geregeld te krijgen wat is gaan liggen, besloten we de stages van onze leerlingen in de zorg toch onder de loep te nemen”, zegt directeur Tomas De Wilde. “Iedereen weet dat het personeel in de zorgsector momenteel het water aan de lippen heeft staan. Het leek ons sneu om de extra helpende handen die onze leerlingen kunnen bieden, hen te ontnemen. Bovendien luidde het advies van de overheid om alle stages te annuleren, behalve die in de zorgcentra.”

Uitzonderlijke ervaring

En dus werden de 24 leerlingen van het zevende specialisatiejaar TBZ/Z van de school opgebeld met de mededeling dat ze hun stage toch mogen uitvoeren. “We vroegen daarvoor natuurlijk ook de toestemming aan de betrokken woonzorgcentra, maar daar reageerden ze allemaal uiterst positief”, zegt De Wilde.

“Ook voor onze zevendejaars is dit initiatief overigens belangrijk. Ze staan op de rand van afstuderen, maar hebben dit schooljaar enorm veel uren stage die flink doorwegen om een diploma te behalen”, aldus De directeur. “Door hen nu deze stages toch te laten doen, komt hun afstuderen niet in het gedrang. Het verhoogt zelfs hun slaagkansen, want ze doen nu echt uitzonderlijke ervaring in het werkveld op.”

Handen tekort

“De leerlingen kunnen in deze moeilijke periode een enorme steun betekenen en zo bijdragen aan het welbevinden van onze oudere zorgvragers”, zegt De Wilde. Zelf reageren de jongeren erg positief op de kans. Ze zijn meteen aan de slag gegaan in rusthuizen in onder andere Dendermonde, Baasrode, Moerzeke, Hamme, Buggenhout, Lebbeke en Zele.

Febe Van Gucht (19) loopt haar stage in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke. “Ik ben blij dat ik mijn stage alsnog kan doen”, zegt ze. “Ik was echt ongerust over de afloop van dit schooljaar als deze stage niet kon doorgaan. Wanneer en hoe zouden we dat nog kunnen inhalen? Ik snapte het ook niet goed, want in de zorg zijn momenteel overal handen tekort. Ook stagiairs zijn dan echt nodig en ik wilde die rol best op me nemen. Ik heb dan ook meteen enthousiast gereageerd op het telefoontje van de school.”

Ebe neemt, net als haar medeleerlingen, wel de nodige voorzorgsmaatregelen om mogelijke coronabesmettingen te voorkomen. “Constant handen wassen en ontsmetten is erg belangrijk en daar let ik heel goed op”, zegt ze. “En ik hou afstand van de andere collega’s. Ondertussen komt het erop aan om de bewoners zoveel mogelijk aandacht te geven. Ze mogen al geen bezoek ontvangen, dus moeten we zien dat wij ze wat extra in de watten leggen.”