Zevende editie Koekenaap vol plezier op kindermaat Nele Dooms

29 mei 2019

15u04 0

Dit weekend, op zondag 2 juni, vindt de zevende editie van Koekenaap plaats. Jong KWB van Appels belooft met dit gezinsfestival volop cultuur en plezier op kindermaat. Er zijn drie theatervoorstellingen, verschillende workshops en heel wat randanimatie. Eén van de topactiviteiten wordt de mobiele bouwspeelplaats van Compagnie De Werf. Kinderen kunnen er hun eigen speeltuin mee bouwen. Daarnaast zullen ook een mobiel circus, Marcel met zijn grote gekke fiets, een freestyle voetballer om de gekste kunstjes met een bal te leren van de partij zijn. Er is ook de show “Jump”. De organisatoren bieden ook een actieve voorstelling speciaal voor peuters en kleuters. Tussendoor kunnen kinderen t-shirts en katapulten maken, zich laten schminken of springkastelen veroveren. Vanzelfsprekend zijn er ook ijsjes en pannenkoeken. Koekenaap vindt plaats op zondag 2 juni, vanaf 13 uur. Iedereen is welkom op de terreinen van freinetschool Appelbloesem, aan de Heirstraat in Appels. Tickets in voorverkoop kosten 6 euro kosten, aan de kassa 8 euro. Info: www.koekenaap.be of jongkwbappels@hotmail.com.