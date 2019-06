Zeven speelstraten tijdens zomer Nele Dooms

20 juni 2019

14u49 5 Dendermonde Er zullen deze zomervakantie zeven speelstraten in Dendermonde te vinden zijn. De gemeenteraad keurde dit goed.

In de betrokken straten is alleen autoverkeer van de bewoners toegelaten en die moeten voorrang geven aan spelende kinderen. De straten worden voor een bepaald aantal uren afgesloten met hekken. Deze zomer zijn de Tuinlaan, de Gravenhuisstraat en Keefstraat, de Veldstraat, de Achthoek, de Sleutelbloemlaan, de A. Vanstappenstraat en het H. Vandemeulebrouckeplein speelstraat. “In vakantieperiodes is de vraag naar ruimte om te spelen en sociale contacten in de straat groot. Daarom ondersteunt Dendermonde speelstraten”, zegt schepen van Jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Doorheen de jaren zijn sommige speelstraten zelfs geëvolueerd naar een mini-speelplein met een gezellig straatfeest. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Dat er opnieuw zeven aanvragen binnenkwamen, is heel positief. Belangrijk daarbij is dat het merendeel van de bewoners van de straat positief tegenover het initiatief staat.”