Zet dit jaar eens een ‘Ros Beiaard-wijn’ op de feesttafel: ook Delhaize draagt steentje bij aan historisch erfgoed Nele Dooms

20 december 2019

18u40 48 Dendermonde In de supermarkt Delhaize in Sint-Gillis-Dendermonde werd vrijdag een nieuwe, exlusieve Ros Beiaard-wijn gelanceerd. Zowel de rode als de witte wijn zal tot eind mei 2020 verkocht worden. “We zijn blij op deze manier bij te dragen tot historisch erfgoed”, zegt Hans Michiels van Delhaize.

Delhaize was er ook de voorbije keren in 2010 en 2000 bij om rond het Ros Beiaard in haar plaatselijke winkels een actie te doen. Deze keer is dat niet anders. “We proberen altijd een goede buur te zijn”, zegt Hans Michiels. “Daarvoor nemen we een actieve rol op in de lokale gemeenschap, door in te spelen op grote evenementen. De historische Ros Beiaardommegang in Dendermonde mag daarbij niet ontbreken. Dit is Unesco Werelderfgoed.”

De twee Ros Beiaard-wijnen die Delhaize op de markt brengt, dragen een uniek etiket. Dat aan de voorzijde van de fles draagt het kleurrijke logo van de Ros Beiaardommegang. Aan de achterzijde is op het etiket een cartoon te zien: de leeuw van Delhaize met Vier Heemskinderen op de rug. Het was Dennis Verhofstadt, een medewerker van Delhaize Dendermonde, die op deze manier van de flessen een uniek verzamelobject maakt.

Zowel de rode als de witte wijn zijn Chileens. De witte wijn is een Chardonnay, met een toets van perzik. De rode een Cabernet Sauvignon, met smaak van rode en zwarte vruchten en een kruidige afdronk. Beide wijnen kosten 4,99 euro. In eerste instantie zijn er 6.000 flessen van gebotteld. In het voorjaar zal Delhaize bekijken of er nog een extra botteling nodig zal zijn. Tegelijkertijd zal er dan ook een rosé-wijn worden gelanceerd.

De Ros Beiaard-wijn werd midden in de Delhaize-winkel van Sint-Gillis voorgesteld, aan een gigantische stand vol flessen. Met een Knaptand incluis. Burgemeester Piet Buyse (CD&V) was bij de lancering aanwezig en is enthousiast. “Ik ben overtuigd van dit project”, zegt hij. “Onder de Dendermondse kerstbomen ligt het deze tijd vol pakjes met een link naar het Ros Beiaard. Met deze wijn zal er ook iets lekkers te drinken zijn aan de feesttafel.”

Beide wijnen worden verkocht in de regio Dendermonde, in de Delhaize Supermarkt van Sint-Gillis, de AD Delhaize van Lebbeke, de AD Delhaize aan de Oude Vest in Dendermonde en de Proxy Delhaize aan het Grootzand in Grembergen.