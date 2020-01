Zestiger komt om het leven nadat boom op hem terecht komt Koen Baten

06 januari 2020

14u53 2 Dendermonde In de Hof ter Hertwinckelstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is zaterdagnamiddag een zestiger om het leven gekomen bij een ongeval terwijl hij aan het snoeien was.

De man was aan het werk op een privéterrein in Sint-Gillis. Hij was bezig met een boom te snoeien toen het mis ging. De man kwam onder de boom terecht en overleed ter plaatse. De hulpdiensten werden meteen verwittigd en kwamen snel ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten.

Het parket kwam ook ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar het was snel duidelijk dat het om een ongeval ging. De politie en parket willen niet veel info kwijt over de zaak.