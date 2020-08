Zestiger in levensgevaar nadat hij opgeschept wordt door wagen op zebrapad Koen Baten

21 augustus 2020

15u02 4 Dendermonde Op het Grootzand in Grembergen heeft een oudere dame vrijdag een voetganger aangereden op het zebrapad. De man werd opgeschept en kwam enkele meters verder hard op het asfalt terecht. De hulpdiensten brachten de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis.



Het ongeval gebeurde omstreeks 14 uur. De man was op het zebrapad ter hoogte van Dendercars aan het oversteken en was bijna de straat over toen hij opgeschept werd door een Mercedes die in de richting van Hamme reed. De klap was enorm en de zestiger werd op de voorruit opgeschept waarna hij hard neer kwam op de grond.

Zijn verwondingen zijn zeer ernstig. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis van Dendermonde. Hoe het ongeval net kon gebeuren en waarom de vrouw hem niet opmerkte is nog onduidelijk.

Het parket stuurt een deskundige naar de plaats van het ongeval om een onderzoek te voeren. Het Grootzand is ter hoogte van Dendercars volledig afgesloten voor het verkeer en er moet plaatselijk rondgereden worden.